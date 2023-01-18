Söyledikleri türkülerle gönüllere dokundular

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşları 11 ila 13 arasında değişen öğrencilerin oluşturduğu müzik korosu, söylediği türkülerle dinleyicileri mest etti.

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  • 18.01.2023 10:30
  • Güncelleme: 18.01.2023 10:30
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Söyledikleri türkülerle gönüllere dokundular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yaşları 11 ila 13 arasında değişen öğrencilerin oluşturduğu müzik korosu, söylediği türkülerle dinleyicileri mest etti.

Aydıncık Halk Eğitim Merkezi bünyesinde tamamını ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan öğrencilerin öğretmenleri Saygın Şahin ve Leyla Dağlı Şahin öncülüğünde oluşturduğu müzik korosu, ilk konserini verdi. 25 kişiden oluşan koro, Uzun İnce Bir Yoldayım, Firari, Hastane Önünde İncir Ağacı, Fikrimin İnce Gülü ve Mavi Boncuk gibi halk ezgilerini bağlamadan gitara kadar geniş bir enstrüman yelpazesinde seslendirerek kulakların pasını sildi.

Performanslarıyla kendilerine hayran bırakan koro, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattılar.

Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak program sonrası müzik korosu öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederek onlara plaket verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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