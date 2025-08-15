Soysallı Milli Parkı'nda Doğal Güzellikler

Yeşilin her tonunu barındıran dokusuyla dikkat çeken Soysallı Milli Parkı, ziyaretçilerine huzur dolu bir atmosfer sunarken, mahalle sakinleri ve üreticilerle kurulan samimi diyaloglar toplumsal bağları güçlendirdi. Parkta bir araya gelen çocuklara Kayserispor formaları hediye edildi; sarı-kırmızı renkler eşliğinde neşeli anlar yaşandı.

Etkinlik sırasında vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yaptıkları ziyaretin ardından duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Doğayla iç içe geçen bu buluşma, Kayseri’nin doğal güzelliklerinin ve yerel yaşamın iç içe geçtiği örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti.