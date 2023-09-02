Söz Üstadı KUMSMALL AVM'ye Geliyor

Ünlü Şair ve Söz Yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 3 Eylül Pazar günü KUMSMALL AVM’de sevenleriyle buluşacak. KUMSMALL AVM’deki İmza Günü ve Şiir Dinletisi saat 15.00’da başlayacak.

Anılar, Hatıram Olsun, Sabahçı Kahvesi, Bu şehrin Geceleri, Bizim Sokaklar, Kahır Mektubu, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman gibi pek çok hit olmuş şarkının söz yazarı olan Ünlü Şair Ahmet Selçuk İlkan, bu kez şiirlerini Avrupa’nın en büyük karma AVM’si KUMSMALL AVM’de seslendirecek.

AVM’nin ikinci katında yer alan KitapUS’un davetiyle Kayseri’ye gelecek olan Ahmet Selçuk İlkan, 3 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Şiir Dinletisi ve İmza Günü’nekatılacak.