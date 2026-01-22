  • Haberler
  • Gündem
  • Sözleşmeli personele doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı tanındı

Sözleşmeli personele doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı tanındı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli personele doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı tanındı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde çalışan sözleşmeli personelin haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan "doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma" hakkı, sözleşmeli personele de tanındı. Buna göre, sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun'un ek 43'üncü maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde, doğum veya evlat edinme sonrası belirli bir süre yarım zamanlı çalışabilecek.

Ancak Cumhurbaşkanlığı; pozisyon unvanı, kurum veya teşkilat bazında hangi personelin bu haktan yararlanamayacağını belirlemeye yetkili olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Elitaş Bulvarı', Şubat Ayı Meclisinde Yeniden Değerlendirilecek
'Elitaş Bulvarı', Şubat Ayı Meclisinde Yeniden Değerlendirilecek
Başkan Yalçın'dan Ankara'da Önemli Temaslar
Başkan Yalçın'dan Ankara'da Önemli Temaslar
Hulusi Akar'ın Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kanun Teklifi Çalışmaları Devam Ediyor
Hulusi Akar'ın Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Kanun Teklifi Çalışmaları Devam Ediyor
Motorin'e 1.30 lira zam geliyor
Motorin’e 1.30 lira zam geliyor
Üniversiteli gençlere haftada 3 gün çalışma, 19 bin lira kazanç
Üniversiteli gençlere haftada 3 gün çalışma, 19 bin lira kazanç
Hızlı Tren Oymağaç Şantiyesi'nde İnceleme
Hızlı Tren Oymağaç Şantiyesi'nde İnceleme
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!