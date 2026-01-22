Sözleşmeli personele doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı tanındı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde çalışan sözleşmeli personelin haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Kararla birlikte, devlet memurlarına tanınan "doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma" hakkı, sözleşmeli personele de tanındı. Buna göre, sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanun'un ek 43'üncü maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde, doğum veya evlat edinme sonrası belirli bir süre yarım zamanlı çalışabilecek.

Ancak Cumhurbaşkanlığı; pozisyon unvanı, kurum veya teşkilat bazında hangi personelin bu haktan yararlanamayacağını belirlemeye yetkili olacak.