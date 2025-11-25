'Sözlü Mikserler' Kampanyası PR Felis Ödülü'nü Kazandı: 'Korkulan araçları gülümsettik'

  • Haberler
Tokgöz Beton'un 'Sözlü Mikserler' Kampanyası PR Felis Ödülünü kazandı. Burada konuşan Tokgöz Beton Kurumsal İletişim Direktörü Şeyma Altan, 'Şehir içerisinde korkulan, insanların geri durduğu araçlar üzerinde aslında gülümsetebilmek istedik insanları, bakış açılarını değiştirebilmek istedik ve çok güzel bir sonuçla ilerlemeye başladı' dedi.

Tokgöz Beton’un “Sözlü Mikserler” Kampanyası PR Felis Ödülünü kazandı. Düzenlenen Ödül töreninde Konuşan Tokgöz Beton Kurumsal İletişim Direktörü Şeyma Altan, “Bizim için gerçekten çok keyifli bir projeydi en başından beri. Keyifli olmasının birçok sebebi var. Çünkü şehir içerisinde korkulan, insanların geri durduğu araçlar üzerinde aslında gülümsetebilmek istedik insanları, bakış açılarını değiştirebilmek istedik ve çok güzel bir sonuçla ilerlemeye başladı. Projemizin detayları aslında insanların tamamen yüzünü güldürmek tarafından yola çıkmış olduğu için ve herkesin içerisine bir katkı sağladığı, tüm ekip arkadaşlarımızın, şirketimizin bünyesindeki herkesin bir yorumunun olduğu, aynı şekilde ajansın çok emek verdiği, hep beraber hatta elimizde hala ciddi ciddi sözler var, listeler var. Önümüzdeki süreçlerde tekrar gelebilecek bir sürü sözümüz, güzel yazımız var. İnsanların yüzünü güldürmeye devam edebiliriz” ifadelerinde bulundu.

