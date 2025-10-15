SP Başkanı Arıkan 'İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe, vergiyle ve cezayla doldurulmaya çalışılıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Arıkan, Türkiye’nin gerçek gündeminin ‘ekonomik buhran’ olduğunu ifade ederek; “Türkiye’de sosyal medya kahramanlarının, televizyon yorumcularının “gündem budur” dediği şeylerin dışında bir gerçeklik var. Bizim için bugün Türkiye’nin gerçekliği; tüm kaynaklarımızı yok eden ekonomik buhrandır. Vergi, enflasyon ve faizle yönetilmeye çalışan ve her geçen gün biraz daha çıkmaza giren ekonomidir. Bakın, bu millet bu yılın sonuna kadar 12 trilyon 651 milyar lira vergi toplayacak. Ve bu verginin yüzde 85’ini dar gelirli insanlarımız ödeyecek. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız vergi konusunda bir açıklama yaptı: “Az kazanan az, çok kazanan çok vergi alacağız” dedi. Üzülerek söylüyorum, bu açıklama; bugüne kadar az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi vergi alındığının itirafıdır” diye konuştu.

“İSRAFLA, YANDAŞLA, FAİZLE DELİNEN BÜTÇE, VERGİYLE VE CEZAYLA DOLDURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

SP’li Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na eleştirilerde bulunarak; “İsrafla, yandaşla, faizle delinen bütçe; vergiyle, yeni vergiyle, cezayla ve yeni cezalarla doldurulmaya çalışılıyor. Bakınız, sizlerle çarpıcı bir rakam paylaşmak istiyorum: 2025 bütçesinde vatandaşa kesilecek cezalardan elde edilmesi öngörülen toplam gelir 245 milyar lira. Peki, yılın ilk 6 ayında kesilen para cezaları toplamı ne kadar biliyor musunuz? 921 milyar lira! Yaklaşık 3,75 yani neredeyse 4 katı! Siz iki yıldır enflasyon hedefini tutturamıyorsunuz. İki yıldır faizi düşüremiyorsunuz. Ama iş vatandaşa kesilen cezaya gelince, hedefi 6 ayda tutturmakla kalmıyor, 4 katına çıkarma başarısını gösteriyorsunuz. Ekonomi bakanları defalarca değişti. Merkez Bankası başkanları defalarca değişti. Ama değişmeyen tek şey; Türkiye’nin enflasyon gerçeği hiç değişmedi” ifadelerini kullandı.