SP Başkanı Arıkan, 'Yüzde 20 stopaj demek, kiraların yüzde 20 artması demek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Arıkan, evini kiraya veren ev sahiplerine yüzde 20 stopaj uygulanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Grup Toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ev sahiplerine ilişkin yüzde 20 stopaj uygulanacağına dair düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Geçtiğimiz hafta sonu, evini kiraya verenlere yüzde 20 stopaj uygulanacağına dair bir düzenleme gündeme geldi. Türkiye bunu konuştu. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘böyle bir şey yok’ diyerek haberleri yalanladı. Ama biz bu senaryoyu daha önce yurt dışı çıkış harçları konusunda gördük. Sonra ne oldu birden bire ‘böyle bir durum yok’ demelerine rağmen harçların bir anda yükseldiğini gördük. Umarız bu konuda da benzer bir durumla karşılaşmayız. Çünkü evini kiraya verenlerden yüzde 20 stopaj demek, doğrudan kiraların yüzde 20 artması anlamına demektir. Ev sahibine getirilen her yeni verginin, konut ve kira fiyatlarını artırdığını görmek için takdir edersiniz ki ekonomi bakanı olmaya gerek yok” şeklinde konuştu.