SP’de görevden alınan Baki Coşkun, YRP’ye geçti

Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti. Kongrede, Genel Başkan Fatih Erbakan yeniden seçilerek güven tazelerken partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) asil ve yedek üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asil ve yedek üyeleri de belli oldu.

SP’DEN AYRILAN BAKİ COŞKUN DA LİSTEDE YER ALDI

Saadet Partisi’nde İl Başkanı olarak görev yaptığı dönem Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından görevden alınan Baki Coşkun, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi seçildi.

Ayrıca önceki dönem Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) asil üyesi oldu.

Kongrede yönetimde yer alan isimler ise şu şekilde;

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) – Asil Üyeler

Abdülhamit Adak

Abdullah Sadıksoy

Ahmet Günaydın

Ali Yüksel

Av. İbrahim Gök

Ayşenur Aslan

Ayşenur Tekdal

Bahattin Sungur

Bilal Yıldırım

Bülent Osman Osmanağaoğlu

Cemil Çolak

Cengiz Zor

Davut Güloğlu

Davut Konakçı

Dilek Çelik

Doç. Dr. Murat Aktaş

Doğan Bekin

Dr. Fatih Öztek

Emeti Çalışkan

Emine Ceviz

Ferhat Uysal

Halit Özkarataşlıoğlu

Hayrunnisa Ekinci

Hidayet Kaya

Hikmet Kaplan

Kadir Çalışıcı

Kevser Baş

M. Fatih Müjdeci

M. Fatih Uğurlu

Mahmut Tandoğan

Mehmet Ali Aslan

Mehmet Altınöz

Mehmet Aras

Mehmet Aşıla

Mehmet Ekinci

Mehmet Gül

Mehmet Kaderli

Mehmet Yalçınkaya

Mehmet Yavuz

Melih Güner

Musa Okçu

Mustafa Durmuş

Mustafa Özerdem

Mustafa Sarı

Mustafa Sezgin

Naim Öztürk

Neşe Saraçbaşı

Numan Balcı

Nureddin Gül

Önder Narin

Osman Gezgin

Prof. Dr. Doğan Aydal

Prof. Dr. Abdullah Çoban

Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu

Prof. Dr. Sacit Günbey

Rabia Elif Erbakan Altınöz

Ramazan Günaydın

Ramazan Menteşe

Ruziye Tan

Sabih Dallı

Selçuk Geyveli

Semiha Turan

Serhan Kurtuluş Erhan

Sertif Aydın

Suat Kılıç

Şükran Özbey

Şükrü Yılmaz

Süleyman Erim

Talip Sücü

Vehbi Orakçı

Yahya Çoşkunsu

Yakup Taş

Yunus Emre Taşçı

Ziya Buyankara

Zülküf Şeker

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) – Yedek Üyeler

Ahmet Fatih Karahasan

Mehmet Tan

Mahmut Gül

Cengiz Erduran

Av. Tevfik Öztürk

Cafer Azaklı

Harun Pala

Muhammed Emin Akgüç

Tekin Karataş

Kadir Karaca

Erhan Şengül

Erhan Erdoğan

Av. Mustafa Karadağlı

Mustafa Yener

Salih Kapukaya

Av. Yiğit Kaymaz

Ali Yönem

Sadık Çat

Mikail Karahan

Abdullah Şek

Sevde Söğüt

Erdoğan Yeşilsancak

Yunus Yağcı

Basri Çayır

İsmail Ahmet Polat

Av. İsmail Can Kaya

Cengiz Kara

Ozan Engür

Metin Gürcü

Orhan Çağlayan

Av. Ali Kaan Kılıçoğlu

Onur Dolar

Gökhan Kasap

İrfan Çakır

Siraç Duyan

Yaşar Özkan

Ali Balıkçı

İbrahim Gökçınar

Av. Huzeyfe Erikel

Halil İbrahim Ece

Emrullah Yıldırım

Süleyman Kabaca

Levent Metin

Bülent Ay

Eşref Bekdemir

Ahmet Hamdi Küçük

Mehmet Ali Koçer

Taner Aydın

Av. Baki Çoşkun

Recep Gün

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) – Asil Üyeler

Adnan Uyar

Av. Burhan Asaf Şafak

Emin Menşur

Habib Düzcan

Halil Müftüoğlu

Hüseyin Küçükkeskin

Mevlüt Koç

Necati Aslan

Ömer Ateş

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) – Yedek Üyeler

Ahmet Ziyaettin Akıntürk

Recep Orhan

Muhittin Arslan

Abdülsamet Orman

Hacı Genç

Hüseyin Ekinci

Lokman Çelik

Av. Mustafa Özer

Yılmaz Ertural