SP'de görevden alınan Baki Coşkun, YRP'ye geçti
Saadet Partisi'nde İl Başkanı iken Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından görevden alınan Baki Coşkun, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi seçildi.
Geçtiğimiz gün Yeniden Refah Partisi 3. Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti. Kongrede, Genel Başkan Fatih Erbakan yeniden seçilerek güven tazelerken partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) asil ve yedek üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asil ve yedek üyeleri de belli oldu.
SP’DEN AYRILAN BAKİ COŞKUN DA LİSTEDE YER ALDI
Saadet Partisi’nde İl Başkanı olarak görev yaptığı dönem Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından görevden alınan Baki Coşkun, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi seçildi.
Ayrıca önceki dönem Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) asil üyesi oldu.
Kongrede yönetimde yer alan isimler ise şu şekilde;
Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) – Asil Üyeler
Abdülhamit Adak
Abdullah Sadıksoy
Ahmet Günaydın
Ali Yüksel
Av. İbrahim Gök
Ayşenur Aslan
Ayşenur Tekdal
Bahattin Sungur
Bilal Yıldırım
Bülent Osman Osmanağaoğlu
Cemil Çolak
Cengiz Zor
Davut Güloğlu
Davut Konakçı
Dilek Çelik
Doç. Dr. Murat Aktaş
Doğan Bekin
Dr. Fatih Öztek
Emeti Çalışkan
Emine Ceviz
Ferhat Uysal
Halit Özkarataşlıoğlu
Hayrunnisa Ekinci
Hidayet Kaya
Hikmet Kaplan
Kadir Çalışıcı
Kevser Baş
M. Fatih Müjdeci
M. Fatih Uğurlu
Mahmut Tandoğan
Mehmet Ali Aslan
Mehmet Altınöz
Mehmet Aras
Mehmet Aşıla
Mehmet Ekinci
Mehmet Gül
Mehmet Kaderli
Mehmet Yalçınkaya
Mehmet Yavuz
Melih Güner
Musa Okçu
Mustafa Durmuş
Mustafa Özerdem
Mustafa Sarı
Mustafa Sezgin
Naim Öztürk
Neşe Saraçbaşı
Numan Balcı
Nureddin Gül
Önder Narin
Osman Gezgin
Prof. Dr. Doğan Aydal
Prof. Dr. Abdullah Çoban
Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu
Prof. Dr. Sacit Günbey
Rabia Elif Erbakan Altınöz
Ramazan Günaydın
Ramazan Menteşe
Ruziye Tan
Sabih Dallı
Selçuk Geyveli
Semiha Turan
Serhan Kurtuluş Erhan
Sertif Aydın
Suat Kılıç
Şükran Özbey
Şükrü Yılmaz
Süleyman Erim
Talip Sücü
Vehbi Orakçı
Yahya Çoşkunsu
Yakup Taş
Yunus Emre Taşçı
Ziya Buyankara
Zülküf Şeker
Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) – Yedek Üyeler
Ahmet Fatih Karahasan
Mehmet Tan
Mahmut Gül
Cengiz Erduran
Av. Tevfik Öztürk
Cafer Azaklı
Harun Pala
Muhammed Emin Akgüç
Tekin Karataş
Kadir Karaca
Erhan Şengül
Erhan Erdoğan
Av. Mustafa Karadağlı
Mustafa Yener
Salih Kapukaya
Av. Yiğit Kaymaz
Ali Yönem
Sadık Çat
Mikail Karahan
Abdullah Şek
Sevde Söğüt
Erdoğan Yeşilsancak
Yunus Yağcı
Basri Çayır
İsmail Ahmet Polat
Av. İsmail Can Kaya
Cengiz Kara
Ozan Engür
Metin Gürcü
Orhan Çağlayan
Av. Ali Kaan Kılıçoğlu
Onur Dolar
Gökhan Kasap
İrfan Çakır
Siraç Duyan
Yaşar Özkan
Ali Balıkçı
İbrahim Gökçınar
Av. Huzeyfe Erikel
Halil İbrahim Ece
Emrullah Yıldırım
Süleyman Kabaca
Levent Metin
Bülent Ay
Eşref Bekdemir
Ahmet Hamdi Küçük
Mehmet Ali Koçer
Taner Aydın
Av. Baki Çoşkun
Recep Gün
Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) – Asil Üyeler
Adnan Uyar
Av. Burhan Asaf Şafak
Emin Menşur
Habib Düzcan
Halil Müftüoğlu
Hüseyin Küçükkeskin
Mevlüt Koç
Necati Aslan
Ömer Ateş
Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) – Yedek Üyeler
Ahmet Ziyaettin Akıntürk
Recep Orhan
Muhittin Arslan
Abdülsamet Orman
Hacı Genç
Hüseyin Ekinci
Lokman Çelik
Av. Mustafa Özer
Yılmaz Ertural