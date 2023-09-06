SP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Kayserili isim atandı

Saadet Partisi tarafından düzenlenen, İl başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tensipleriyle Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak Kayserili Ömer Faruk Çağrıcı atandı. Çağrıcı’nın eski görevi ise Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanıydı.

ÖMER FARUK ÇAĞRICI KİMDiR?

1992 yılında Kayseri'de doğan Ömer Faruk Çağrıcı ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinden 2014 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans derecesiyle 2023 yılında mezun oldu. Din eğitimi alanında akademik çalışmalarda bulundu. Lise yıllarından itibaren yürüttüğü STK çalışmaları kapsamında Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde; Marmara Üniversitesi Üniversite Başkanlığı, İstanbul Üniversiteler Komisyon Üyeliği, Ağrı - Taşlıçay ve Denizli - Merkezefendi İlçe Temsilcilikleri ve Kayseri Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği, Denizli Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Üyeliklerine halen devam etmektedir. Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olan Çağrıcı; evli ve iki çocuk babasıdır.