SP Genel Başkanı Arıkan 'AK-MATİK Siyasi lekelerde kesin çözüm'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısında iktidarın siyaset ve yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

Belediye başkanlarının siyasi parti değişiklikleri hakkında “AK-MATİK” benzetmesi yapan Arıkan, siyasi lekelerin parti değiştirerek temizlenemeyeceğini ifade etti.

AK-MATİK: SİYASİ LEKELERDE KESİN ÇÖZÜM!

SP Genel Başkanı Arıkan; “İşler, ehline verilmedikçe ne oluyor? Büyük bir kirlilik ortaya çıkıyor. Bu siyasi kirliliği temizleyecek yeni bir ürün var! Her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı, her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizleyen aküpak eden bir ürün. Nedir bu ürün? İşte! Karşınızda ‘AK-MATİK’ Siyasi lekelerde kesin çözüm! 23,5 yıllık iktidarın yüzde 100 yerli ve milli bir ürünü! İhaleye fesat mı karıştırdın? Sorun yok! Hakkında yolsuzluk iddiası mı var? Önemi yok! Usulsüzlükle mi suçlanıyorsun? Hiç dert etme! AK-MATİK var! Bir yıkamada, bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor! Arkadaşlar! Şaka gibi ama maalesef gerçek. Buradan uyarıyoruz: Kirlenmek güzel değildir! böyle aklanılmaz! sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez” ifadelerini kullandı.



“YEREL SEÇİM BİTTİ ZANNEDİYORDUK”

AK Parti belediyelerine yönelik eleştirilerde bulunan Genel Başkan Arıkan, “Biz yerel seçimleri 31 Mart 2024 akşamı bitti zannediyorduk. Fakat öyle görünüyor ki sandıklar o gece kapanmış ama hesap kapanmamış... İşte tablo ortada... 2024 Mahalli Seçimlerinde, AK Parti Türkiye genelinde 549 belediye kazanmış. Peki, bugün AK Parti'nin kaç belediyesi var? 627! Ha bu arada, bu rakamın içerisinde; kayyumlar yok, meclis çoğunluğuyla el değiştirtilen belediyeler yok! Yok şöyle oldu yok böyle oldu neticede bugün Türkiye'nin yüzde 60'ı seçtiği partinin belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Bu demokrasinin de, millet iradesinin de, siyasetin de, yargının da içinde bulunduğu vahameti ortaya koymak için yeterlidir” diye konuştu.