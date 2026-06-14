SP Genel Başkanı Arıkan, “Buradaki birlikteliğin Türkiye’ye yansımasını önemsiyorum”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Güzel bir organizasyon, emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Diğer şehirlere örnek olunacak bir çalışma 8 yıldır devam ediyor. Buradaki birlikteliğin Türkiye’ye yansımasını önemsiyorum” dedi.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi.

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Güzel bir organizasyon, emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Diğer şehirlere örnek olunacak bir çalışma 8 yıldır devam ediyor. Buradaki birlikteliğin Türkiye’ye yansımasını önemsiyorum. Gerek bölgemiz gerekse dünyadaki yaşadığımız hadiselere bakılırsa olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde hiç olmadığımız kadar farklı seslerin farklı düşüncelerin kanaatlerini belirtebilecekleri platformların oluşturulması kıymetli. Olabildiğince dinleme imkanını muhalefete vermek kıymetli. Burada da bunun güzel bir örneğini gördük. Yaşanan hadiselere baktığımızda ortak aklın, ortak kanaatin kadim bir birlikteliğin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkeyi ve şehri ifade edenlerin bunu temin etme noktasında bir gayreti var ama bu gayretin şu an için yetersiz olduğunu ve biraz daha bu gayretin artması gerektiğini düşünüyorum” dedi.