SP Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri'ye 'Dünyada Mobilyanın Başkenti' vurgusu

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’nin mobilya sektöründe dünyada sayılı illerinden bir tanesi olduğunun altını çizerek, “Değerli Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Hakikaten harikulade bir fuar organizasyonu. Kayserimiz’in tüm Türkiye'deki mobilya firmalarına, en güzel şekilde ev sahipliğini yapıyorlar. Açılışına katılamamıştık. En azından bugün fuara gelerek hem katılımcılarla bir hasbihal etmek hem de sektörün sorunlarını yerinde dinleyip Ankara'da çözümle alakalı neler yapabiliriz bu konuyla alakalı diye ziyarette bulunduk. Tabi mobilya sektöründe Kayseri'miz değil Türkiye'nin, dünyanın sayılı illerinden bir tanesi. Ben biliyorum ki değerli Başkanımız yapacağımız çalışmalarla Kayserimiz’i değil Türkiye'de, dünyada mobilyanın başkenti yapacak. Bunun çalışmaları yapılıyor” ifadelerinde bulundu.

‘BİZE DÜŞEN, VİZYONU DEVAM ETTİREBİLMEK’

SP Genel Başkanı Arıkan, her geçen gün şartların zorlaştığını, kurulan işleri devam ettirmekte birçok sıkıntının var olduğunu belirterek, “Geçmişte büyüklerimiz bizlere güzel bir miras bıraktılar. Üretimciliği, girişimciliği. Bize düşen de, değerli Başkanımız’a düşen; bizden sonraki nesillere bu girişimcilik ruhunu, bu vizyonu devam ettirebilmek, aktarabilmek. Her geçen gün şartlar zorlaşıyor. Hem iş kurmakla alakalı hem de kurulan işi devam ettirmekle alakalı birçok sıkıntı var. Ama şunu özellikle ifade etmek isterim: Gerek ülkemizde gerekse bölgemizde yaşanan hadiseler, bizim üretime daha fazla destek vermemiz gerektiğini, istihdam alanlarını oluşturan insanlara daha fazla olanak sağlamamız gerektiği zaruriyetini ortaya koyuyor.

Yakın coğrafyamızda, Gazze özelinde yaşanan durumlara bakınca, ne kadar güçlü olabilirsek o kadar bu hengameyi az zayiatla atlatabiliriz” açıklamalarında bulundu.

‘KAYSERİLİ ÜRETİCİLER EN BÜYÜK ETKİYİ SAĞLAYACAKLAR’

Kayserili üreticilerin fuar konusunda öncülük etmesine sevindiğini dile getiren Başkan Arıkan şunları kaydetti: “Bir ülkenin güçlü olabilmesi için ekonomisinin güçlü olması gerekiyor. Ekonominin güçlü olabilmesi için de üreticiye destek sağlanması gerekiyor. Üretici ne kadar güçlü olursa, istihdam ne kadar gelişmiş olursa, bu tip hengameli durumlarda en az zayiatla çıkabiliriz. Kayseri de bu noktada üzerine düşeni yapıyor.

Ve fuar deyince akla hep İstanbul gelirdi. Anadolu'da bu fuarların yaygınlaşması da beni sevindiren gelişmelerden biri. Kayseri'nin de buna öncülük etmesi daha fazla sevindiren hususlardan bir tanesi. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hem açılan fuar sayısı, hem katılımcı sayısı, hem üretime verilen destek sayesinde ülke ekonomisinin büyümesini önemli görüyorum. Ve bu yapılacak çalışmalarla denk bütçe oluşturulması, cari açığın bittiği, faiz ödemelerinin bittiği bir ekonomik döngüde Kayserili üreticiler en büyük etkiyi sağlayacaklar inşallah.”