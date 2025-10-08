SP Genel Başkanı Arıkan 'Ey cesareti kuşanmış yiğitler hoş geldiniz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye’ye gelen Sumud filosundaki aktivistler için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Genel Başkan Arıkan, “Ey cesareti kuşanmış yiğitler; hoş geldiniz! Yaptıklarınıza şahit, yapacaklarınıza refikiz! Soykırımın başladığı günden itibaren mazlumların sesi olan, meydanlarda, limanlarda, sokaklarda İsrail'e yaptırım için eylemler, mitingler yapan, Küresel Sumud Filosu ile ambargoyu delmek, Gazze'deki milyonlarca masuma ulaşmak için yola çıkan, tüm baskı, tehdit ve tehlikelere rağmen vazgeçmeyen, siyonizm zindanlarında dahi geri adım atmayan cesaret ve vicdan sahibi kardeşler ülkenize, evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Sizler ablukada bir delik açtınız ve işimiz şimdi başlıyor! O abluka kırılacak, İsrail işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacak ve izzet mazlumların olacak. Allah her birinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Arıkan, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Vicdan gemisi için de açıklamada bulunarak; "İçinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok Filistin sevdalısının bulunduğu Vicdan Gemisi’ne terörist İsrail tarafından saldırı olmuş ve filo ile iletişim kesilmiştir. Gemide bulunanlar ve milletvekillerimizin durumu ile ilgili gerekli tüm girişimler yapılmaktadır. Bu konuya dikkat çekmek, Terörist İsrail’i lanetlemek için; tüm halkımızı Bugün saat 11:00’de Eminönü Meydanı'na davet ediyoruz! Sürecin takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.