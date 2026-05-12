SP Genel Başkanı Arıkan, 'İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Arıkan, muhalefetin olası bir seçimden kaçmayacağını ve en güzel şekilde mücadelesini vereceğini belirtirken, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, gelişmelerin erken seçimden ziyade bir baskın seçimi işaret ettiğini ifade etti.

Baskın seçim öngörüsünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen yeni bir yasa teklifine dayandıran Arıkan, “Yurt dışından gelecek olan para, altın hiçbir kurala tabi nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor” dedi.

AK Parti'nin her seçim öncesi uyguladığı pansuman tedavilerle ekonomiyi rahatlattığına belirten Arıkan, “Madencilerimiz sadece maaşlarını alabilmek için günlerce eylem yapıp Ankara'da gösteri yaptıktan sonra haklarına kavuşurken, kayıt dışı olan ve tırnak içinde ‘kara para’ girişinin önünü açacak uygulamaların TBMM’ye getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yurt dışından para getirmenin kuralları ve uygulanması gereken maddeleri varken, bu maddelerin hepsi bypass edilerek yeni bir yol açılıyor. Önceki uygulamada gelmeyen paranın yeni yasayla Türkiye'ye girmesinin planlanması akıllarda soru işaretleri yaratıyor” şeklinde konuştu.