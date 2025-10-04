SP Genel Başkanı Arıkan 'İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası Futbol Federasyonu’nu(FİFA) hedef aldı. Genel Başkan Arıkan, İsrail’in futbol müsabakalarından men edilmesi gerektiğini belirtti.

Arıkan, “Terörist İsrail'i futbol müsabakalarından men etmeyen FIFA, soykırımcı siyonist zihniyetin etkisi altında kalarak ikiyüzlü bir tutum sergilemiştir. Rus takımlarını günler içerisinde men eden bu anlayış; söz konusu İsrail olunca "jeopolitik sorunları çözemeyeceği" bahanesine sığınmıştır. Bir daha görmüş olduk ki; Uluslararası bir çok organizasyon için siyonist İsrail her şeyden önceliklidir. Çağrımızı yeniliyoruz; İsrail bütün uluslararası organizasyonlardan men edilmelidir” ifadelerini kullandı.