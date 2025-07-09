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  • SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan: 'Soykırım destekçisi Trump'ın Nobel adaylığı insanlığa hakaret'

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan: 'Soykırım destekçisi Trump'ın Nobel adaylığı insanlığa hakaret'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniyol Partisi Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu ve uluslararası siyaseti eleştirdi. Arıkan, 'Yaşanabilir Bir Türkiye' ve 'Yeni Bir Dünya' ihtiyacına vurgu yaparak, Gazze'deki soykırım ve ablukanın aylardır sürdüğünü belirtti.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan: 'Soykırım destekçisi Trump'ın Nobel adaylığı insanlığa hakaret'

ABD’nin sınırsız desteğini alan terörist İsrail’in, vahşetine rağmen zafer ilan edemediği için katliamlarına her gün yenilerini eklediğini ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında aktif tutuklama emri bulunan Netanyahu’nun yine ABD’de olduğunu ve işgal planlarını görüştüklerini dile getirdi.

- Yeni Planlar: Arıkan, İsrail’in 21. Yüzyılın Auschwitz’ini kurma ve Gazze’yi toplama kampına çevirme planlarını kınadı.

- Trump ve Nobel Barış Ödülü: Gazze kasabı Netanyahu’nun, soykırımın en büyük destekçisi Trump’ı Nobel Barış ödülüne aday göstermesinin insanlığa ihanet olduğunu vurguladı.

Arıkan, Gazze’nin bir yatırım projesi veya emlak fırsatı olmadığını, aksine bir halkın vatanı ve kutsal bir emaneti olduğunu belirterek, bu durumu bir kez daha hatırlattı.

Haber Merkezi

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