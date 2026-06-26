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SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye'de ittifaklar kaçınılmaz

Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Kayseri İl Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada teşkilatın çalışmalarını överken, olası siyasi ittifaklara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

SP Genel Sekreteri Güneş: Türkiye'de ittifaklar kaçınılmaz

Kayseri teşkilatının genel merkez nezdinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Güneş, teşkilatın yerel sorunlara yaklaşımını da değerlendirdi. Güneş, “Demokrasilerde iktidar icraat yapar, muhalefet ise eleştirileriyle yön verir. Kayseri teşkilatımızın yerel sorunlara duyarlı yaklaşımı ve yaptığı teklifler şehrimize hem siyasi hem de hizmet anlamında katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki mevcut siyasi sistem nedeniyle ittifakların zorunlu hale geldiği belirten Güneş, seçim için iş birliklerine açık olduklarını söyledi. 
“Türkiye’de %50+1 sistemi var ve bu şartlarda ittifaklar kaçınılmaz. Bu kapsamda tüm partilerle görüşebilecek komisyonlarımız mevcut” diyen Güneş, Saadet Partisi’nin milletvekili sayısı ya da görev paylaşımı üzerinden bir yaklaşım içinde olmadığını belirti.

Haber Merkezi

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