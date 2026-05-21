SP İl Başkanı Altun, ‘4 tane domates fidesi için kilometrelerce kuyruğa girilsin istemiyoruz’

Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun partisinin Melikgazi İlçe Divan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Altun, “Emekliye ne kadar vereceksiniz? Asgari ücretliye ne kadar vereceksiniz? diyorlar. Biz bunları zaten vereceğiz. Biz bunu daha öncesinden de yaptık. Çalmazsan kaynak var. Çalmazsan verirsin. Biz verecek insanımızı aramak istiyoruz. Herkes 4 tane domates fidesi için kilometrelerce kuyruğa girsin istemiyoruz. Yardım yapacak kişiyi arayıp bulalım istiyoruz. Böyle bir Türkiye istiyoruz. Bu yüzden Saadet Partisi’nde siyaset yapmak sabır işidir, zor iştir. Ama Elhamdülillah her sabrın sonunda bir selametin bizi beklediği inancıyla biz yarınlara güvenle bakan tek teşkilatız. Burada hiç kimse yarın hangi ihaleyi kendisine kaydıracağı telaşında değil. Allah rızası için kime doğruyu anlatabilirim telaşında. Biz o yüzden başarıyı en çok hak eden teşkilatlarız” dedi.