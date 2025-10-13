SP İl Başkanı Altun 'Aile yıkılırsa, toplum çöker'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı binasında, ‘suça sürüklenen çocuklar’ ve ‘aile’ konularına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Kayseri’mizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşanan olaylar, artık münferit değil; bir toplumsal çöküşün, bir vicdan sarsıntısının göstergesidir. Küçücük yaşta suça sürüklenen, şiddetle büyüyen, ahlaki ve manevi bağlarını yitiren bir gençlik, gözlerimizin önünde karanlığa doğru itiliyor.

Ve bu gidişin en büyük tanığı, ne yazık ki bizleriz. Son bir yılda, Kayseri’de yaşanan olaylar, artık yalnızca adliye haberleri değil; her birimiz için ibret vesikasıdır. 13 yaşındaki bir çocuğun, aynı okuldan 12 yaşındaki akranını inşaatın çatısında bıçaklayarak öldürdü. Henüz çocuk yaşta iki can, biri toprağın altında, diğeri demir parmaklıklar ardında. Bu cinayet, akran zorbalığının, empati yoksunluğunun ve eğitimdeki zaafın somut bir göstergesidir. 8. sınıf öğrencisi yavrumuzun, okul çatısına çıkarak intihara teşebbüs etmesi. İtfaiye, polis ve psikologlar müdahale etti. O çocuğun imdat çığlığı, aslında binlerce gencin iç dünyasının yankısıydı. Yine Kayseri de 17 yaşındaki bir çocuğun, evinin kapısına kendini asmaya kalktı. Son anda ailesi yetişti. O gün ölümden döndü ama toplumsal olarak hâlâ yaşıyor muyuz, orası meçhul. Toplumdaki ahlaki ve manevi çözülme çok hızlı hal almakta. Bu durumun en büyük sorumluları, toplumun önde gelen simalarıdır. Siyaseten insanlarımızın manevi duygularını sömürmesidir, kanuni yetersizliklerdir. Toplumun sorunları ve geleceği ile ilgilenmesi gereken siyasi erk’lerin kendi zevk ve sefalarına dalıp halkını unutmasıdır. Halkımızda artık onları unutup sırtından indirmek için seçimleri heyecanla beklemektedir. Bütün bu ilgisizlikler bakınız nasıl sorunları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARINI SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAPTIRAN BİR ÜLKE, GELECEĞİNİ KAYBEDİYOR DEMEKTİR”

Çocukların suça sürüklendiğini belirten SP’li Altun, “Çocuklar suç örgütlerinin gölgesine terk ediliyor. Daltonlar isimli suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame, artık hiçbirimizin inkâr edemeyeceği bir gerçeği açığa çıkardı. Suç örgütleri, gençleri ve çocukları “cezası az olur” diye kullanıyor. Bakınız bu çok önemli bir ayrıntı. Örgütte 18 yaşından küçük çok sayıda üye bulunduğu, 15–20 yaş aralığındaki gençlerin özellikle hedef alındığı tespit edildi. Sosyal medya üzerinden lüks bir hayat vaadiyle kandırılan gençler, “motorcu”, “joker”, “vurucu” gibi görevlerle silahlı eylemlere dahil edildi. Kiralanan evlerde tutulan bu gençlere silah, maske, patlayıcı ve para temin ediliyor. Bu tablo, sadece güvenlik meselesi değil, bir ahlak ve vicdan yitimidir. Çocuklarını suç örgütlerine kaptıran bir ülke, geleceğini kaybediyor demektir. Başka etkenler de var tabi yıkılan aile, bozulan okul, susan toplum bütün bu olumsuzlukların ana başlığıdır. Her bir olayın temelinde aynı ortak payda var. Yıkılmış aile bağları, çökmüş eğitim sistemi ve duyarsızlaşmış toplum. Ailelerde iletişim koptu. Anne-baba, evladına zaman ayıramaz hale geldi. Evler, sevgi değil sessizlikle doldu” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN KAYSERİ’DE YAŞANANLAR, YARIN TÜRKİYE’NİN AYNASI OLACAKTIR”

Uyuşturucu ve alkol denetimleri gevşedi. Kayseri’de son yıllarda alkol satış noktalarının ve Alkollü mekanların sayısında gözle görülür bir artış olduğu bir gerçektir. Kanunen Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından ve camilerden kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması kanunen zorunlu iken şehrimiz yöneticilerinin artık bu kanuni zorunluluğu uygulamadıkları ve halkımızın da ses çıkartmadığını üzülerek takip etmekteyiz.

“AİLE YIKILIRSA, TOPLUM ÇÖKER”

Ailenin önemine değinen İl Başkanı Altun, “AKP iktidarı, aileyi kutsal sayan söylemini dillerden düşürmezken, uygulamada tam tersini yapmıştır. Bugün Kayseri’de yaşananlar, yarın Türkiye’nin aynası olacaktır. Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki: Aile yıkılırsa, toplum çöker. Gençlik karanlığa düşerse, ülke ışığını kaybeder. Bu karanlıktan çıkış yolu; ne baskıda, ne sansürde, ne de susmakta. Bu yol, vicdanı yeniden inşa etmekte; ahlakı, adaleti ve merhameti merkeze koymaktadır. Biz, Erbakan Hocamızın izinden giderek söylüyoruz; “Önce ahlak ve Maneviyat” ile saadetli ve huzurlu yuvalar, geleceğe güven veren bir nesil. Çocuklarımızı suçtan, şiddetten, çetelerden ve çaresizlikten kurtaracak olan budur. Kayseri’den bu çağrıyı yükseltiyoruz: Uyan Türkiye. Uyan Kayseri. Evlatlarımızı karanlığa teslim etmeyelim” açıklamasını yaptı.



Değerleri yeniden inşa etmek gerekiyor diyen İl Başkanı Altun, yapılması gerekenleri madde madde sıralayarak; “Saadet Partisi olarak biz diyoruz ki: Bu tablo kader değildir. Bu gidiş durdurulabilir. Ama bunun için söz değil, irade gerekir.

1. Aileyi Güçlendirme Hamlesi Başlatılmalı,

Her ilçede Aile İletişim ve Rehberlik Merkezleri kurulmalıdır.

Aile içi iletişim, çocuk psikolojisi, değer eğitimi konularında ücretsiz seminerler düzenlenmeli.

Maddi yetersizlik kadar manevi yoksulluğun da önüne geçilmeli.

2. Okulda Değer ve Empati Eğitimi Başlatılmalı,

Müfredat yeniden düzenlenmeli: karakter, empati, toplumsal sorumluluk dersleri zorunlu hale getirilmeli.

Rehber öğretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kadroları artırılmalı.

Şiddet eğilimli öğrenciler için rehabilitasyon programları oluşturulmalı.

3. Caydırıcı ve Onarıcı Adalet Sistemi Devreye Sokulmalıdır,

Çocuk suçlular için “iyi hal indirimi” gibi uygulamalar kaldırılmalı.

Yeni öneri: Suça karışan, cezai ehliyeti bulunmayan çocukların ailelerine 1. aşamada resmî kınama, 2. aşamada yüklü para cezası uygulanmalıdır.

Çünkü sorumluluk sadece çocuğun değil, onu yetiştiremeyen ailenindir.

Bu düzenleme, caydırıcılıkla birlikte ailelerin bilinçlenmesini sağlayacaktır.

4. Gençliği Suçtan Uzak Tutacak Sosyal Politikalar Geliştirilmeli,

Belediyeler, gençlerin vakit geçirebileceği ücretsiz spor, sanat ve üretim merkezleri açmalı.

Sosyal medya ve dijital oyunlarda şiddet içeriklerine karşı ulusal koruma mekanizması kurulmalı.

Gençlere yönelen çete ve örgüt faaliyetlerine karşı istihbarat birimleri özel çalışma ekipleri oluşturmalıdır”.