SP İl Başkanı Altun, 'Kayseri'de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Altun, muhalefet partilerin buluşmalara davet edilmediğini dile getirerek, “Muhalefet partileri buluşmalara davet edilmiyor. Kayseri protokolü diye bir protokol inşa edildiğine şahit oluyoruz. Milli bayramlarda bizler davet ediliyoruz, mecliste grubu olan bir parti olarak ya da il başkanı olarak temsil etmemiz maksadıyla davet ediliyoruz ancak çoğu zaman gördüğüm “Kayseri protokolü buluşma yaptı” gibi şeylerde bize gelen bir davet yok. Sayın valimizin hep biziz de bu şehirde başka kimse yok mu? Başka partiler de var demeli ve davet etmelidir. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan’a da buradan sesleniyorum. Kayseri’de siyaset AK Parti etrafında dönmüyor. Biraz diğer siyasilerle de bağlantıyı koparmamaları lazım. Biz onların yanında bulunuyor, ziyaret ediyoruz ancak onlar bize bu şekilde yaklaşmadı ve bu çok acı. Eleştirilerimizin dozunu ayarlayalım ancak bu karşılıklı diyalogla olan bir şey. Birbirimizle irtibatımızı kopartmamış olursak biz de seviyemizi ona göre ayarlamamız gerektiğini anlarız. Bunları yaptığımızda Kayseri kazanır, vatandaşlarımız kazanır. Toplum için bir şeyler ortaya koymuş oluruz” şeklinde konuştu.

‘MİLLET BAHÇESİNDE TRAFİK SORUNU OLUŞUYOR’

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde etkinlik olduğu zaman trafik sorunu yaşandığını belirten SP İl Başkanı Altun, “Emniyetimizin asayiş konusunda yoğun çalışmalar yapıyor ama trafik konusunda sadece belli levhaların tabir yerindeyse sote yerleri memur yerleştirmek suretiyle ceza yazıyorlar. Biz buna karşıyız. Millet Bahçesinde bir program olduğu zaman şehir meydanından itibaren şehrin trafiği kilit hale geliyor. Ortada trafiği yönlendirecek polis yok. Bir ışıkta geçebileceğimiz yolları 3 ışık, 4 ışık beklemek zorunda kalıyoruz. Bundan da şikayet edilir mi Kayseri yolları geniş falan diyemiyoruz çünkü yollarımız son derece daraldı. Evet asayiş olaylarında cansiperane yaptıkları çalışmaları takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Lakin trafik hususunda da lütfen milletimizin, insanlarımızın canını yakacak böyle gizemli yerlerde pusuya yatmak suretiyle ceza yazmak yerine yönlendirme yapınız” şeklinde konuştu.