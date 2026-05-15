SP İl Başkanı Altun, 'Milletimiz uyanıyor, maskeler düşüyor'

Saadet Partisi Mayıs Ayı İl Divan Toplantısı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi, İl Sorumlusu Yusuf Bayraktar, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşın yaşanan her olayın farkında olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yol da değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor. Burada da son günlerde buldukları bir kılıf var. Kayserispor’u da alet ediyorlar. ‘Her şey Kayseri için, Kayseri sevdamız, biz Kayseri için şunu yaptık, bunu yaptık’ derken bir bakıyoruz ki şehrimizin takımının içini boşaltmışlar, yemişler, içmişler. Orada sefa içerisinde günler geçirmişler. Her şey bitmiş, takımımız küme düşmüş. Ondan sonra diyorlar ki bununla kimse ilgilenmedi. Sizin ilgilendiğiniz takım ortada. Ama bundan sonrası için bizler de aynı vatandaşlarımız gibi çok umutluyuz ve bununla ilgili projelerimi vatandaşlarımıza anlattığımızda heyecanımız bir kat daha artıyor. Evet, bu millet her şeyi görüyor. Yolları, kavşakları, alt geçitleri, üst geçitleri, misli fiyatları peşkeş çekenleri, sonra bütün bu yanlışlıkları, birilerini bir şeylere bahane edenleri, hiçbir şey olmamış gibi kenara çekilenleri bu millet görüyor. Ve bir tarafı aklının bir tarafına yazıyor. Ama artık vakit hızla tamamlanıyor, yaklaşıyor. Milletimiz uyanıyor, maskeler düşüyor. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın temiz siyaseti, inançlı ve kararlı duruşu, bilgisi ve donanımıyla milletimizin imdadına yetişiyor Allah’ın izniyle. Çünkü biz rant değil, millet için siyaset yapıyoruz. Biz koltuk için değil, adalet için mücadele ediyoruz. Bundan sonra biz de artık adaletle adaleti getireceğiz. Sanayiciye adaleti getireceğiz. Memura adaleti getireceğiz. Çiftçiye, esnafa, işçiye, emekliye, gençlere; eğitimde, üretimde, tarımda, sağlıkta her yerde adaleti tesis edecek bir düzeni getireceğiz ve milletimizi bu zulümden de Allah’ın izniyle kurtaracağız. Bunun için teşkilatlarımızın topyekûn çalışması, güç ortaya koyması, genel başkanımızın arkasında dimdik durması ve vatandaşımızla kucaklaşması yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.