SP İl Başkanı Altun, 'Muhalefet partileri arasında üye sayısını en fazla artıran parti olduk'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nca güncel gündem konularını değerlendirmek üzere İl Başkanı Erdal Altun’un başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Saadet Partisi’nin Yargıtay’ın resmi raporlarına göre 2025 yılı içerisinde rekor düzeyde üye artışı sağlanarak muhalefet partileri arasında üye sayısını en fazla artıran parti olduğunu ifade eden Başkan Altun, “Ortadaki tablo milletimizin Saadet Partisi’ne olan güveninin ve teveccühünün açık bir göstergesidir. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan liderliğinde sahada ortaya konan bu güçlü çalışma iradesi; teşkilatlarımızda, sokakta ve toplumun her kesiminde ‘Saadet Partisi rüzgarı’ estirmektedir. Bu yükseliş sadece rakamlardan ibaret değildir; aynı zamanda umutların yeniden yeşerdiğinin, siyasette ahlaklı ve çözüm odaklı bir çizginin karşılık bulduğunun göstergesidir. Bu başarıda Kayseri Teşkilatımızın da ayrı bir yeri vardır. Kayseri teşkilatımız, her ay en fazla üye kazandıran teşkilatlar arasında yer almakta, ortaya koyduğu gayret ve özveriyle bu büyük başarıya güçlü bir katkı sunmaktadır. Bu vesileyle emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza ve destek veren hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Ancak sahadaki gerçekliği görmezden gelen, ‘ne kadar ekmek o kadar köfte’ anlayışıyla çalışan bazı anket firmalarının, masa başında üretilmiş oy oranlarıyla kamuoyunu yönlendirme çabalarının büyük bir hüsranla sonuçlanacağı da açıktır. Sahadaki karşılığı, teşkilatlardaki hareketliliği ve milletimizin teveccühünü yok sayan hiçbir tablo gerçeği yansıtamaz” diye konuştu.

“AMACIMIZ POLEMİK DEĞİL; ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR”

2025 yılı içerisinde vatandaşların genel ekonomik problemlerini, su faturalarına yapılan zamları, elektrik faturalarındaki ‘tüketim miktarı aşımı’ halinde kaldırılan desteği ve yeni yılda oluşacak ek maliyetleri, kira yükünü, gıda denetimlerindeki yetersizliği, artan trafik sorununu, alkollü mekanların sosyal yapıya etkilerini, kadına yönelik şiddetin toplumsal yapıda oluşturmuş olduğu tahribata ve çözüm önerileri dahil olmak üzere pek çok konuya değindiklerini belirten Başkan Altun, “Amacımız; polemik üretmek değil, Kayseri’nin geleceğine katkı sunmak, şehrimizin daha yaşanabilir hale gelmesine vesile olmaktır. Yeni yıla girerken bu sorunların ne kadarının çözüme kavuştuğunu, hangilerinin hâlâ devam ettiğini yakından takip ediyoruz. Yeni yılda da; bu meselelerin çözülüp çözülmediğinin tespitini yapmaya, eksiklikleri dile getirmeye ve yine aynı kararlılıkla çözüme dair önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Açıkça ifade ediyoruz ki; Saadet Partisi olarak bütün bu sorunların hem analizine hem de çözüm yöntemlerine hâkim bir anlayışa ve güçlü bir birikime sahibiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmalar, meseleleri ne kadar ciddiyetle ele aldığımızın ve çözüm irademizin en net göstergesidir” şeklinde konuştu.