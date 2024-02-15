SP İl Başkanı Coşkun Melikgazi Belediye Başkan adayı oluyor

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerde il ve ilçe belediye başkan adayları da açıklanıyor. Saadet Partisi’nde ise Büyükşehir Belediye Başkan Adayının SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olarak açıklanmasının ardından gündeme getirdiği konularla dikkat çeken SP İl Başkanı Baki Coşkun’un da Melikgazi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanacağı iddia ediliyor. Uzun süredir İl Başkanlığı yapan Coşkun’un aday olacağı ise Saadet Partisi kulislerini heyecanlandırdı.