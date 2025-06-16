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  • SP İl Başkanı Erdal Altun'dan Patlayıcı Tesisi Projesine Sert Tepki

SP İl Başkanı Erdal Altun'dan Patlayıcı Tesisi Projesine Sert Tepki

Kayseri'de, Pınarbaşı ilçesi Eğrisöğüt ve Aşağıbeyçayır mahalleleri arasında kurulması planlanan patlayıcı üretim, depolama ve kapsül montaj tesisi projesine yönelik tepkiler artıyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, düzenlediği basın toplantısında, projenin çevresel, hukuki ve sosyal açılardan ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

SP İl Başkanı Erdal Altun'dan Patlayıcı Tesisi Projesine Sert Tepki

Proje Çevre ve Hukuk Açısından Sakıncalı

Altun, projenin bilimsel verilere ve çevre hukukuna aykırı olduğunu belirterek, yerel halkın haklı tepkilerini desteklediklerini ifade etti. Proje alanının "çayır-mera" olarak tanımlandığını ve Kayseri Valiliği'nin bu alanı tarım dışı kullanıma açmasına yönelik kararın iptali için hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı.

İhale Sürecindeki Şüpheler

Elde edilen belgelerin, projenin ihale sürecinin şeffaf olmadığını gösterdiğini belirten Altun, kamu arazilerinin belli aktörler lehine planlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İhale öncesinde yapılan yazışmaların, şirketle önceden pazarlık yapıldığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

 Çevresel Etkilere Dikkat Çekti

Altun, uzman kuruluşların raporlarına atıfta bulunarak, tesisin doğal su kaynaklarına ve ekolojik hassas bölgelere yakın olmasının ciddi riskler taşıdığını belirtti. Ayrıca, projenin yerel hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Yıkılan Öğretmenevi

Basın açıklamasında, Kayseri Öğretmenevi'nin kapatılması konusuna da değinen Altun, bu durumun eğitim camiasının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Kayseri'nin eğitim vizyonuyla ilgili endişelerin arttığını belirtti.

Erdal Altun, halkın iradesinin ve yaşam hakkının korunması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, bu projenin sadece çevresel değil, sosyal bir mesele olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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