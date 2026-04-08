SP İl Başkanı Erdal Altun: Yanlış yönetilen ekonomi başta aileler olmak üzere toplumu derinden sarsmaktadır

Parti binasında basın açıklaması yapan SP İl Başkanı Erdal Altun, “Son yıllarda uygulanan yanlış ekonomik politikalar yalnızca vatandaşlarımızın geçim sıkıntısını artırmakla kalmamış, aynı zamanda toplumumuzun en temel yapı taşı olan aile kurumunu da derinden etkilemiştir. Artan hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ve alım gücündeki ciddi düşüş; aileler üzerinde ağır bir psikolojik baskı oluşturmuş, huzursuzlukları artırmış ve maalesef sosyal yapımızda çözülmelere yol açmıştır. Ekonomik sıkıntı artık sadece bir gelir meselesi değil, aynı zamanda bir toplumsal travma haline gelmiştir. Öte yandan aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, maalesef hükümetin beklentileri doğrultusunda, vatandaşlarımızın yaşadığı gerçeklerle örtüşmeyen ve şeffaflıktan uzak değerlendirmeleri dikkatimizden kaçmamaktadır. Ak Parti hükümeti kurulduğu günden beri milletimiz için doğru referanslarla güvenilir tespitler yapan koskoca kurumu güvenilmez hale getirerek harcamıştır. Bununla birlikte, hükümetin yanlış yönlendirdiği tüketim alışkanlıkları; israfı teşvik eden, üretimi geri plana iten bir anlayışı beraberinde getirmiştir. Bu durum hem bireysel psikolojiyi hem de aile içi dengeleri olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

“DİZİLER SOSYAL DOKUMUZU ZEDELEMEKTEDİR”

Sözlerini sürdüren Altun, “Medya ve özellikle diziler aracılığıyla toplumumuza dayatılan; kültürümüzle ve inanç değerlerimizle örtüşmeyen yaşam tarzları ve aile modelleri, sosyal dokumuzu zedelemektedir. Aile yapısının itibarsızlaştırılması, gençlerimizin kimlik bunalımı yaşamasına ve geleceğe dair umutlarını kaybetmesine neden olmaktadır. Bizler inanıyoruz ki güçlü bir toplumun temeli güçlü aile yapısından geçer. Ekonomik adaletin sağlanmadığı, kültürel değerlerin korunmadığı bir ortamda sağlıklı bir nesil yetiştirmek mümkün değildir. Yanlış yönetilen ekonomi başta aileler olmak üzere toplumu derinden sarsmaktadır” dedi.

“HÜKÜMETLERİN GÖREVİ HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEKTİR”

Ekonomide yanlış yönetim anlayışı sergilendiğini kaydeden Altun, “Ekonomideki yanlış yönetimin vatandaşlarımızdan neleri alıp götürdüğüne kısaca bir bakalım; Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz ödemesinin bu milletin sırtından bu yıl yapılacağını artık herkes biliyor. 2026 yılı için öngörülen 2.742 milyar TL'lik toplam faiz ödemesinin yüzde 24'ü (640 milyar TL) sadece Ocak ve Şubat aylarında yapıldı. Bu durum, toplanan her 5 liralık verginin 1 lirasının faize gittiği bir sürece işaret ediyor ki Ak partinin ekonomi kurmayları beceriksizlikleri neticesinde sayın “Cumhurbaşkanının nas ilkesine” çok büyük zarar verdikleri görülmektedir. Bu liyakatsiz ekonomistlerin yönettiği ülkemiz vatandaşlarına yansıması ise hemen her fırsatta temel tüketim ürünlerine zam yapmak ki bunların başında akaryakıt ve henüz birkaç gün önce elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25’lik zam, dar gelirli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve alım gücünün sürekli aşağı çekmektedir. Zaten geçim mücadelesi veren milyonlarca insanımız için bu artış, hayata tutunmayı daha da zorlaştırmaktadır. Oysa ki hükümetlerin görevi halkının yaşam kalitesini bahanesiz bir şekilde yükseltmektir” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ ADIMLARI ARTIK SEHVEN ATTIĞINIZI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Sözlerini sürdüren Altun, şöyle konuştu: “AK Parti ve MHP hükümetinin belirlediği bir diğer gelir kaynağı da yine vatandaşlarımız üzerine kabus gibi çökmüştür. Yılın tamamı için 348 milyar 398 milyon lira para cezası geliri öngörülürken daha yılın ilk 2 ayında 1 trilyon 49 milyar 883 milyon liralık ceza kesilerek yıllık hedefin 3 katına çıkmıştır. Elbette trafikte kural tanımazların ve insanlarımızın hayatını riske atanların en yüksek cezaları almalarını Saadet Partisi olarak biz de savunuyoruz, lakin evine ekmeği 4 teker üzerinden götüren, işi gereği sürekli trafikte olan milyonlarca vatandaşlarımız, trafik cezaları ile bütçe açığını kapatma hevesinde olan AK Parti ve MHP yüzünden perişan olmaktadır. Son olarak Saadet Partisi diyor ki; ülke ekonomisindeki yanlış politikalarınız sadece manavdaki meyve sebze fiyatlarını değiştirmiyor, Aile, gençlik, kadınlarımız, çocuklarımız, milli ve manevi değerlerimizi velhasıl genlerimizi kökten değiştiriyor. Bu yanlış adımları artık sehven attığınızı düşünmüyoruz. Ülkemizin acilen üreten, israf ile mücadele eden, kendi vatandaşını önceleyen, liyakat sahibi bir yönetim şekline ihtiyacı vardır. Henüz muhalefetteyken dahi “Kalkınma Planları” ile eğitimden tarıma, sağlıktan şehirciliğe, sanayiden daha birçok alana kadar çalışmalarını azimle sürdüren; gençliği, dinamizmi, ufku ve milleti için taşıdığı umutla bir kurtuluş meşalesi olan hemşerimiz, Kayseri’mizin gururu Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın öncülüğünde; inanan kadrolarla, kararlı adımlarla, milletimizin desteğiyle hep birlikte başaracağız, hep birlikte yükseleceğiz.”