SP Kasım ayı divan toplantısı gerçekleştirildi
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda Kasım ayı il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Simit, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, GİK Üyesi Ömer Günaydın, GİK Üyesi Adem Sağlam ve partililer katıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Adnan Simit ile GİK Üyelerimiz Ömer Günaydın ve Adem Sağlam’ın katılımlarıyla kasım ayı il divan toplantımızı gerçekleştirdik. İnancımız tamdır, mücadelemiz haktır ve heyecanımız çoktur” açıklamalarında bulundu.