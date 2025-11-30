SP Kasım ayı divan toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda Kasım ayı il divan toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 'İnancımız tamdır, mücadelemiz haktır ve heyecanımız çoktur' dedi.

SP Kasım ayı divan toplantısı gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda Kasım ayı il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Simit, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, GİK Üyesi Ömer Günaydın, GİK Üyesi Adem Sağlam ve partililer katıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Adnan Simit ile GİK Üyelerimiz Ömer Günaydın ve Adem Sağlam’ın katılımlarıyla kasım ayı il divan toplantımızı gerçekleştirdik. İnancımız tamdır, mücadelemiz haktır ve heyecanımız çoktur” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yazar Ali Özkanlı, Erciyes Proje İHO Öğrencileriyle Buluştu
Yazar Ali Özkanlı, Erciyes Proje İHO Öğrencileriyle Buluştu
Prof. Dr. İbrahim Uzmay Son Yolculuğunda Uğurlandı
Prof. Dr. İbrahim Uzmay Son Yolculuğunda Uğurlandı
Başkan Büyükkılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Kaya gençlerle buluştu
Başkan Büyükkılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Kaya gençlerle buluştu
Kırsalda Altyapı Atılımı: Küpeli'ye 5.300 Ton Asfalt ile Yeni Yollar
Kırsalda Altyapı Atılımı: Küpeli'ye 5.300 Ton Asfalt ile Yeni Yollar
Beton Mikseri Uçuruma Uçtu: Sürücü Yaralı
Beton Mikseri Uçuruma Uçtu: Sürücü Yaralı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Deplasmandan 3 puanla dönmek önemli⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!