SP Kocasinan İlçe Başkanı Onat: Bayram geçti ama yoksulluk gerçeği ortada kaldı

SP Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Onat, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak, “Ramazan; dayanışmanın, paylaşmanın ve nefis terbiyesinin en yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu yıl da manevi anlamda bereketli bir ay geçirdik. Ancak ekonomik gerçekler bu manevi iklimin önüne geçti” dedi.

Kış aylarına denk gelen Ramazan’ın ibadet açısından daha rahat geçtiğini belirten Onat, asıl meselenin vatandaşın yaşam koşulları olduğunu söyledi.

“BAYRAM GELDİ AMA HERKES AYNI SEVİNCİ YAŞAYAMADI”

Bayram sürecinde toplumun her kesiminin aynı huzuru ve mutluluğu yaşayamadığını dile getiren Onat, özellikle dar gelirli vatandaşların ciddi sıkıntılar içinde olduğunu ifade etti. “Eskiden askıda ekmek konuşulurdu, bugün neredeyse her şey askıya çıkmış durumda. Bu tablo, ülkemizde yoksulluğun ne kadar büyüdüğünü açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“YARDIMLA ÖVÜNÜLEN DEĞİL, YOKSULLUĞUN BİTTİĞİ BİR TÜRKİYE OLMALI”

Yardım faaliyetleri üzerinden yapılan siyasi söylemleri de eleştiren Onat, yoksullukla mücadelede anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Birilerinin çıkıp ‘yüzlerce kişiye yardım yaptık’ diyerek övünmesi aslında acı bir tablonun göstergesidir. Övünülmesi gereken, insanların yardıma muhtaç olmadığı bir düzeni kurabilmektir” dedi.

Onat, sosyal yardımların geçici çözümler sunduğunu, kalıcı çözümün ise adil bir ekonomik sistem olduğunu ifade etti.

“VATANDAŞIN DERDİ GEÇİM, BİZİM DERDİMİZ DE BU OLACAK”

Saha çalışmalarında vatandaşın en temel gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu belirten Onat, bu sorunun her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi. “Emekliden işçiye, esnaftan gençlere kadar herkes geçim derdinde. Biz de siyasetimizi bu gerçek üzerine kuruyoruz. Vatandaşın derdi neyse, bizim gündemimiz de o olacak” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Onat, Kocasinan’da daha adil, daha refah bir yaşam için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.