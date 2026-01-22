SP'li Altun'dan Elitaş'a teşekkür mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından gündeme alınan Kocasinan Bulvarı’na AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın isminin verilmesi önerisi kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Meclis’te gündeme gelen ve farklı kesimlerde görüş ayrılıklarına neden olan teklif için, Elitaş’ın isteği üzerine geri adım atıldığı ifade edildi. Teklifin geri çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Sayın Mustafa Elitaş’ın, tarihe ve tarihe yön veren büyük mimar Mimar Sinan’a yönelik yaklaşıma onay vermemiş olmasını kıymetli buluyor ve teşekkür ediyoruz. Aynı hassasiyetin, Kayseri’nin manevi değerlerinden Seyyid Burhaneddin Hazretleri ile ilgili konularda da gösterileceğine inanmak istiyoruz. Tarihimiz ve ortak değerlerimiz, ayrıştırmadan, bütüncül bir anlayışla ele alındığında daha anlamlı ve güçlüdür” ifadelerinde bulundu.