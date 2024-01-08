SP'li Arıkan, 'En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız'

Saadet Parti (SP) Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılını değerlendirdiği basın toplantısında 'En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız' dedi.

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  • 08.01.2024 12:37
  • Güncelleme: 08.01.2024 13:20
SP'li Arıkan, 'En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saadet Parti (SP) Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, gazetecilerle bir araya gelerek 2023 yılını değerlendirdiği basın toplantısında; “En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız” dedi.

SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2023 yılını değerlendirdi. SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldığı toplantıda konuşan Arıkan, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde en doğru kararı alabilmek için çeşitli analizler yaptıklarını söyledi.

Arıkan, "Biz Saadet Partisi olarak beraber uzun yıllardır siyaset yapıyoruz. Hiçbir zaman hamasi cümle kurmamaya özen gösteriyoruz. Her zaman için ayakları yere basan cümleler kurmaya özen gösteriyoruz. Sayısal anlamda Türkiye’de en fazla oyu alan parti kendisinde bir ittifak yapma mecburiyeti hissetti. Bir takım partilerle kesinleştirdiler. Bir takım partilerle görüşme halindeler. Bizde en başta il başkanımız olmak üzere yoğun bir trafik takip ediyoruz. Kayseri’de ittifak halinde seçimlere girebilmenin yolları aranıyor. Olur, olmaz. Bunu bilemeyiz ama biz bu noktada gayret gösteriyoruz. Bu hafta belki önümüzdeki hafta bu netleşecektir. Gerek Kayseri’deki vekillerle gerekse yerel yönetimle görüşme trafiğimiz devam ediyor. En doğru sonucu alabilmek için kamuoyu yoklamaları yapılacak. Çeşitli analizler yapılacak. En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız” şeklinde konuştu.

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İHA

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