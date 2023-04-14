SP'li Arıkan: 'Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, KAYMÜDER'e yaptığı ziyarette, 'Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak' dedi.

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  • 14.04.2023 17:24
  • Güncelleme: 14.04.2023 17:31
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SP'li Arıkan: 'Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak'
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Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, KAYMÜDER’e yaptığı ziyarette, “Kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan, Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Arıkan’ı KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok ve dernek üyeleri karşıladı. Ziyarette bir konuşma yapan Mahmut Arıkan, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesinin arifesindeyiz. Bu seçimlerin hem Kayseri’miz hem de ülkemiz adına en hayırlı şekilde geçmesi için gayret gösteriyoruz. Sahada Millet İttifakının adaylarına karşı olağanüstü bir teveccüh söz konusu. Bu teveccüh inşallah 14 Mayıs’ta sandığa yansıyacak ve 15 Mayıs’ta Kayseri’nin daha yaşanabilir bir Kayseri olabilmesi için Türkiye’nin daha yaşanabilir bir Türkiye olabilmesi için hep beraber bir gayret içerisinde olacağız. Bizim bu seçimler için gerek gelen misafirlerimize gerekse gittiğimiz yerlerde paylaştığımız husus şu ki; 2 bin 300 maddelik bir ortak mutabakat metnimiz var. Ben hemşehrilerimizden özellikle isteğim bu mutabakat metnini incelesinler. Artı ve eksi noktasında bir değerlendirme yapsınlar. Eminim o metni inceledikten sonra Millet İttifakı’nın adayları ile alakalı kafalarında her hangi bir soru işareti kalmayacak. Bugün Türkiye’deki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de ihale mevzuatındaki sıkıntılar. 6 Şubat’ta bir deprem yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin en acı hadiselerinden birisiydi. Bu süreç sonrasında inşaatların yapımı ile alakalı birçok mağduriyet ortaya çıkartıldı. Birçok adaletsiz uygulama ortaya çıkartıldı. Millet İttifakı olarak kamu müteahhitlerinin sorunlarının çözümü en öncelikli konularımızdan olacak” şeklinde konuştu.

KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok da, Mahmut Arıkan’a başarılar dileyerek, “Mahmut Bey’i geçmişten beri tanıyoruz. Kayseri’nin ihtiyacı olan, sorunlara çözüm üretebilecek bir siyasetçi. Biz dernek olarak, siyasetçilere sorunlarımızı iletmiştik. İnşallah Mahmut Bey ve yeni gelecek milletvekillerimiz insanlarımızın sorunlarına çözüm olacaklar ve ülkenin önünü açacak çalışmalar yapacaklar” dedi.

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İHA

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