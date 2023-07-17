SP’li Arıkan, zamlara sessiz kalanları eleştirdi

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Cumhur İttifakı ortaklarının gelen zamlara tepki verdiğini ancak torba yasa meclisten geçerken sessiz kaldıklarını iddia etti.

SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, sosyal medya üzerinden gelen zamlara Cumhur İttifakı ortaklarının sessiz kaldıklarını iddia ederek tepki gösterdi. Arıkan, “Zamlara sosyal medya üzerinden eleştiri yapan Cumhur ittifakı ortakları bu zamlar torba yasa ile meclisten geçerken sus pustular” dedi.