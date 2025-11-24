  • Haberler
  • Gündem
  • SP'li Boydak, 'Genç meslektaşlarımızın sorunları için çalıştay planlıyoruz'

SP'li Boydak, 'Genç meslektaşlarımızın sorunları için çalıştay planlıyoruz'

Saadet Partisi Kayseri Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Boydak, teşkilat olarak genç meslektaşlar ile birlikte kamuoyu oluşturacak çalıştay yapılacağını ifade ederek, 'Saadet Partisi olarak özellikle adalet bakanlığı ve baroların bir arada çalışma yaparak ve genç meslektaşlarla özellikle ve diğer tüm avukat gruplarıyla birlikte hemhal olup bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Hukuk İşleri Birimi olarak bizlerin de Kayseri özelinde genç meslektaşlarla birlikte sorunların ne olduğuna dair kamuoyu oluşturabilecek kalibrede bir sonuca varacak çalışta yapma fikrimizi de buradan açıklıyorum' dedi.

SP'li Boydak, 'Genç meslektaşlarımızın sorunları için çalıştay planlıyoruz'

Saadet Partisi Kayseri Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Boydak Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Siyasi Gündem" programına katılarak, moderatör Duygu Sarınca'nın sorularını yanıtladı. Boydak, hukuk mesleklerinin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili konuşarak çalıştay yapacaklarını açıkladı. Boydak, “Avukatlık dünyanın her yerinde itibarlı ve saygın bir meslektir. Bu Türkiye'de de öyle, fakat biz Saadet Partisi olarak böylesine kıymetli bir mercinin itibarsızlaştırılmasından, kademe kademe kıyıma uğramasından tereddüt ediyoruz ve şüpheleniyoruz. Genç avukatlar bilhassa onlar üzerinde konuşuyorum; Ofisinin giderini karşılayamıyor, ofisle evlerini birlikte yürütüyorlar. Sürekli CMK dosyası ve adli yardım dosyalarını kovalamakla geçiyorlar ve bu ekonomik kaygılarla mesleği nitelikli yapılmasının da önüne geçiliyor. Biz Saadet Partisi olarak özellikle adalet bakanlığı ve baroların bir arada çalışma yaparak ve genç meslektaşlarla özellikle ve diğer tüm avukat gruplarıyla birlikte hemhal olup bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Hukuk İşleri Birimi olarak bizlerin de Kayseri özelinde genç meslektaşlarla birlikte sorunların ne olduğuna dair kamuoyu oluşturabilecek kalibrede bir sonuca varacak çalıştay yapma fikrimizi de buradan açıklıyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, millete adanmış bir ömürdür'
Vali Çiçek: “Öğretmenlik, millete adanmış bir ömürdür”
Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi
Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!