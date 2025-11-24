SP'li Boydak, 'Genç meslektaşlarımızın sorunları için çalıştay planlıyoruz'

Saadet Partisi Kayseri Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Boydak Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Siyasi Gündem" programına katılarak, moderatör Duygu Sarınca'nın sorularını yanıtladı. Boydak, hukuk mesleklerinin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili konuşarak çalıştay yapacaklarını açıkladı. Boydak, “Avukatlık dünyanın her yerinde itibarlı ve saygın bir meslektir. Bu Türkiye'de de öyle, fakat biz Saadet Partisi olarak böylesine kıymetli bir mercinin itibarsızlaştırılmasından, kademe kademe kıyıma uğramasından tereddüt ediyoruz ve şüpheleniyoruz. Genç avukatlar bilhassa onlar üzerinde konuşuyorum; Ofisinin giderini karşılayamıyor, ofisle evlerini birlikte yürütüyorlar. Sürekli CMK dosyası ve adli yardım dosyalarını kovalamakla geçiyorlar ve bu ekonomik kaygılarla mesleği nitelikli yapılmasının da önüne geçiliyor. Biz Saadet Partisi olarak özellikle adalet bakanlığı ve baroların bir arada çalışma yaparak ve genç meslektaşlarla özellikle ve diğer tüm avukat gruplarıyla birlikte hemhal olup bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Hukuk İşleri Birimi olarak bizlerin de Kayseri özelinde genç meslektaşlarla birlikte sorunların ne olduğuna dair kamuoyu oluşturabilecek kalibrede bir sonuca varacak çalıştay yapma fikrimizi de buradan açıklıyorum” diye konuştu.