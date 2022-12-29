SP'li Doğan: 'Kesin seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa bizde adayımızı o zaman açıklayacağız'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Millet İttifakındaki aday tartışmalarıyla ilgili olarak, “Kesin seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa bizde adayımızı o zaman açıklayacağız” dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri’ye gelen SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, bir restoranda basın mensupları ile buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, sorulara da yanıt verdi. “6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuna cevap veren Doğan, “6’lı masa bir araya geldiğinde aldığı 2 tane ilkeli karar var. Bunlardan bir tanesi; biz bundan sonraki süreçte ittifak olduğumuz konularda beraber hareket edip, ihtilaf ettiğimiz konuları konuşmayacağız. İttifak ettiğimiz konuları icra ederken zaten ihtilaf ettiğimiz konuları bu sayede bertaraf ederiz. İkincisi ise bu seçimde kimin Cumhurbaşkanı adayımız olacağına seçim tarihi açıklandığı zaman karar verip, açıklayacağız. Bu karara da bu zamana kadar herkes sadık kaldı. Adayı Ocak ayı sonuna doğru açıklama ihtimali olmakla beraber kesin seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa bizde adayımızı o zaman açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

“Birilerinin hayal ettiği Millet İttifakı’nda dağılma, karışma, çok aday çıkma diye bir durum asla yaşanmayacak”

Doğan, “Millet İttifakı’nın dışındaki partiler olanı değil almasını istediklerini söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz olmaz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ne yapacağımızı da biliyoruz. Millet İttifak’ında bugüne kadar en ufak bir tartışma bile olmamıştır. Bundan sonrada çok güçlü olarak söylüyorum ki olma ihtimali yoktur. Birilerinin hayal ettiği Millet İttifakı’nda dağılma, karışma, çok aday çıkma diye bir durum asla yaşanmayacak. Dışarıda birilerinin kulis haberleri ile oluşturmaya çalıştığı gündemin hiçbir anlamı ve karşılığı yoktur. 6’lı masada bulunan bütün liderler başta anlaştıkları konulara, ilkelere sadık bir şekilde bu süreci çok olgun bir vaziyette yürütüyorlar. Zaten bu olgunluğa bu ülkenin çok ihtiyacı var. Seçim tarihi geldiği zamanda sandıkta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir seçim yarışı olacak. Anketlerinde bize vermiş olduğu mesaj, açık farkla Millet İttifakı’nın seçimi kazanacağı ve 5 ay ay sonra ülkenin beraberce ortak akılla yönetileceğidir” diye konuştu.

“Siyasi partilerinde bir araya gelmesi kendi fikirlerini terk ettikleri anlamına gelmiyor”

Bir gazetecinin “CHP iktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesini yeniden getireceğiz” diyor. Bu sizin partinize aykırı. Bir ayrışma olur mu?” sorusuna SP Genel Başkan Yardımcısı Doğan, şu şekilde cevap verdi:

“Bizim ittifak bünyesinde ortak paydada konuştuklarımızla masa dışında her partinin kendi tabanına ve oyunu almaya çalıştığı kitleye yönelik konuşmaları farklı olabilir. Bu farklı bir düşünceden kaynaklanan bir durum değil, her partinin bu seçimde en yüksek oyu alabilmek için attığı adımlardır. Biz öyle görüyoruz. Bunu Saadet Partisi de yapıyor, DEVA Partisi de, İYİ Partisi de, CHP’de yapıyor. Olması gerekende budur. 6 partinin farklı gibi görünen adımları aslında Millet İttifakı’nın alacağı oyu da artıracaktır. 6’lı masanın ülke açısından 2 tane değerli özelliği var. Birincisi, 20 yılın sonunda ilk defa güçlü bir alternatif oluşturuldu. İkincisi ise siyasette kutuplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde 6 farklı partinin bir araya gelerek, bu ülkeyi beraber yönetebileceklerini göstermeleri bu ülkenin geleceği açısından çok değerli ve anlamlıdır. Siyasi partilerinde bir araya gelmesi kendi fikirlerini terk ettikleri anlamına gelmiyor. CHP tek başına iktidara geldiği zaman İstanbul Sözleşmesiyle ilgili olarak da, ekonomi ile ilgili olarak da, dış politika ile ilgili olarak da istediği adımı atabilir. Biz de tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman istediğimiz adımı atabiliriz. Ancak 6 parti bu ülkeyi beraber yürütürken, sadece ve sadece ittifak ettiğimiz hususlarda hareket edecekler. Buna zaten en baştan bütün parti liderleri de ‘evet’ dedi. Ondan dolayı da aramızda asla sıkıntı olmaz. Ülkenin temel sorunları belli bu temel sorunlara yönelik atacağımız adımlar belli bu adımlarla ilgili zaten yaptığımı çalışmalar hemen hemen tamamlandı.”

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun da, “Saadet Parti’miz milli görüşün 5’inci partisi olarak yaklaşık 50 yıldır siyasetin içerisinde Yeri geldi iktidara geldik. Yeri geldi muhalefette siyaset yürütmek durumunda kaldık. Bu siyasi süreçlerde milli görüş ne zaman geldiyse insanların umudunun tükendiği bir zamanda insanlarımıza umut ışığı oldu. İnşallah bizlerde Saadet Parti’mizin 2023 yılında yapılacak seçimlerde Saadet Parti’mizi iktidara taşıyarak, inşallah ülkemizde kaybolan umudun yeniden yeşermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.