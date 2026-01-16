SP'li Onat, 'Kocasinan 1000 Yeni Üye Katılım Töreni' için vatandaşlara çağrıda bulundu

Saadet Partisi tarafından 18 Ocak Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi Salonu’nda Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın da katılacağı Kocasinan “1000 Yeni Üye Katılım Töreni”ne gerçekleştirilecek.

Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Onat ise vatandaşları programa davet ederek, “Heyecanlıyız. Pazar gününe saatler kaldı. Türkiye'de ilk defa bu kadar yoğun katılımın olduğu bir programı icra etmek üzere artık saatini ve zamanını bekliyoruz. 1000 üye katılım programı Genel Başkanımız Mahmut Arıkan başkanımızla birlikte organize edeceğimiz coşkulu, heyecanlı bir günün arefesindeyiz artık. Bu vesileyle bütün Kayserili hemşehrilerimizi salona davet ediyoruz. Yeni üyelerimiz zaten salonda olacak. Bu ana şahitlik etmek isteyen, tarihi bir ana şahitlik etmek isteyen, bu işin aslında bir sonu değil, bir başlangıcı bu 1000 yeni katılım. Bundan sonra inşallah ara ara yılın ortalarında, yılın sonlarında yeni 1000'leri, yeni 5000'leri inşallah katacağımız bir programın ilk adımını Kayseri'den başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.