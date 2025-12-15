SP’li Öztürk, “Siyasette kadınlara en fazla önem ve destek veren teşkilatlardan birisi Saadet Partisi’dir”

  • Haberler
Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Abdullah Öztürk, kadınların siyasette yer almasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye siyasetinde kadınlara en fazla önem ve destek veren teşkilatlardan birisi Saadet Partisidir' dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Abdullah Öztürk, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Öztürk, kadınların siyasetteki yeri ile ilgili, “Çok iddialı bir cümle olacaktır belki ama bugün Türkiye siyasetinde kadınlara en fazla önemi ve desteği veren teşkilatlardan birisi Saadet Partisi'dir. Bunu çok iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Bizim kadın kolları başkanımız Şahadet Hanım, kadın gençlik kolları başkanlarımız olsun, kadın yönetimindeki ablalarımız olsun, onlar da sağ olsunlar, her hafta üye stand çalışmalarıyla olsun, sahada hanımlarla yapmış oldukları buluşmalarla olsun, il teşkilatında yapmış oldukları haftalık toplantılarla olsun sürekli diri tutmaya ve her zaman bir faaliyetin içerisinde olmaya gayret gösteriyorlar. Buraya biz de il teşkilatı olarak, il ana kademe teşkilatları olarak da elimizden gelen desteği vermeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

