SP'li Selçuk Onat'tan Ali İhsan Alçı Bulvarı İçin Önlem Çağrısı

Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana gelen kazaların artık tahammül sınırını aştığını belirten SP Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Onat, bölgede trafik güvenliğini sağlayacak somut adımların gecikmeden atılması gerektiğini söyledi. İhmallerin bedelini vatandaşların ödediğini ifade eden Onat, “Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda yaşanan kazalar artık tahammül sınırını aşmıştır. Kaç vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, kaç insanımızın sakat kalması gerekiyor ki buraya gerekli önlemler alınsın? Bu ihmalkârlığın bedelini Kocasinanlı hemşehrilerimiz ödüyor.” dedi.

Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan Onat, trafik güvenliğini artıracak düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İnsan hayatının her şeyden önce geldiğini belirten Onat, “Buradan hem Kocasinan Belediyesi’ne hem de Büyükşehir Belediyesi’ne açıkça sesleniyoruz: Gecikmeden bu bulvarda trafik güvenliğini sağlayacak somut adımlar atılmalı, gerekli düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. Daha fazla can yanmadan harekete geçin.” ifadelerini kullandı.

Ziyagökalp Mahallesi ziyaretine de değinen Onat, esnaf, emekli ve mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinlediklerini belirtti. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmamasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Onat, mahallede dile getirilen sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Saadet Partisi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Onat, Ziyagökalp Mahallesi’nde iletilen taleplerin ilgili mercilere aktarılacağını ve çözüm sürecinin yakından takip edileceğini sözlerine ekledi.