SP’li Ürkündaş, “Saadet Partisi iktidar olduğu zaman işler kolay şekilde çözüme kavuşturulacak”

Bu kardeşlerimiz tedbirli bir şekilde müsait olan topraklara göndermemiz lazım. Ama emperyalist güçler bunu istemezler. Bu zihniyetle buradaki göçmenlerinde memleketlerine dönüşleri de biraz zor gibi görünüyor. Saadet Partisi iktidar olduğu zaman inşallah bu işler kolay şekilde çözüme kavuşturulacak” dedi.

Saadet Partisi (SP) Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Kayseri il Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Göçmenler ve zamlar hakkında konuşan Ürkündaş, “Genel merkezimizin başlatmış olduğu ‘millet vekiliyle buluşuyor’ propaganda programı vardı. Kayserimize de Samsun Milletvekili gelmişti. Bizde Samsun vekilimizle çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Mahmut beyde 10 ile giderek ziyarette bulundu. Geçen Pazar günü gençlerimizin meydan da açtığı bir stant vardı. Stant dert duvarı adındaki açılan stantta dertlerini yazan arkadaşları Talas’a davet edip vekilimizle buluşturduk. Gençlerden farklı partilerden 100’ün üzerinde bir katılım oldu. Mahmut Arıkan beyle aynı ortamda kafalarına takılan soruları sordular. Mahmut Bey Kayseri’ye geldiğinde muhakkak il teşkilatımızla birlikte programlar yapıyoruz. İlçelere gittiğimizde esnaflar hayret ederek, ‘ilk defa seçildikten sonra esnaf ziyareti yapan bir milletvekiliyle karşılaşıyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE BİNLERCE SURİYELİ GÖÇMEN VAR’

Göçmenlerin Kayseri’de büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyen Ürkündaş, “Sadece Kayseri’de değil ülke genelinde büyük bir sorun oluşturuyor. Esad halkını bombalamasıyla Suriye boşaltılmaya çalışıldı. Suriye ile aramız çok iyiydi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gidip geliyordu. Basın toplantıları yapıyorduk. Ama ne olduysa Obama ile görüştükten sonra Sayın Erdoğan Türkiye’ye gelmeden Suriye’ye gitti. ‘Arap Baharı’ diye bir proje çıkarttılar. Maalesef ki Türkiye’ye en uzun sınırı olan Suriye birdenbire karıştı. Büyük emperyalist güçlerin oralarda hedefleri var. Bu Siyonist İsrail’in ve Amerika’daki bağlantıları olan kişiler ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ adı altında bir proje başlattılar. 22 İslam coğrafyasının sınırları değişecek diye bir söylemden sonra ‘Arap Baharı’ adı altında operasyonlar başladı. Bunların projelerine göre sırada İran ve Türkiye var. Maalesef ki bizim Cumhurbaşkanımızda bu projenin eş başkanıyız diyerek talihsiz bir görev aldı. Hala da bu görevini devam ettiriyor. Maalesef ki Suriye karıştı. Suriye’de de birçok Müslüman şehit oldu. Binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Bu göçmenlerde bizim kılcal damarlarımıza kadar girdiler. Kayseri’de binlerce Suriyeli göçmen var. Kayseri’nin en gözde mahallesi olan Sahabiye Mahallesi’nde şu anda Suriyelilerle dolu. Şu anda Suriye’de sular biraz durulmuş gibi. Bu kardeşlerimiz tedbirli bir şekilde müsait olan topraklara göndermemiz lazım. Ama emperyalist güçler bunu istemezler. Bu zihniyetle buradaki göçmenlerinde memleketlerine dönüşleri de biraz zor gibi görünüyor. Saadet Partisi iktidar olduğu zaman inşallah bu işler kolay şekilde çözüme kavuşturulacak. SP hiçbir komşumuzla sıkıntısı olmayacaktır. Çünkü SP’nin temelinde İslam birliği vardır. Suriye ile de olmaz ve olmayacaktır. Suriye’de müsait olan yerlere gitmek isteyen ya da güvencenin sağlandığı yerlere göçmen kardeşlerimizi kendi vatanlarına gitmelerini sağlarız. Gideceklerine inanıyoruz ama orada öncelikle sükûneti sağlamak lazım” şeklinde konuştu.

‘GİDİŞAT KÖTÜ’

STK’ların zamlara sessiz kaldığını ifade eden Ürkündaş, “STK’lar zamlara sessiz kalıyorlar. Binlerce emeklimiz var. Emeklilerin zammı için bir gayret yok. Çoğunluğun kullandığı su, park, ulaşımın kullandığı yerlerde ücretin en asgaride tutulması inancındayız. Bazı belediyelerimiz şenlikler yapıyorlar. Şarkılar, türküler söylenip eğlenceler yapılıyor. Hatta şehitlerimizin olduğu zamanda bile Develi ilçemizde eğlenceler yapıldı. Bu eğlencelere verilen paraların insanların çok zaruri olarak kullandığı su ulaşım gibi alanlarda indirim yaparak belediyelerimiz bu alanda faydalı olabilirler. İyiye gitmiyoruz. Gidişat kötü. Orta ölçekli işletmelerin kullandığı doğalgaza yüzde 20 zam geldi. Bu kime yansıyacak? Orta ölçekli sanayicimiz sıkıntıya girecek. Üretimin üstüne mecburen bu doğalgaz zammını ilave edecek. Yansıması yine vatandaşa olacak. Vatandaşlar bu işlemlerden ürün alamadığı zaman işletmeler küçülmeye gidecek. Dolayısıyla zam değil de kullanımlarda iyileştirmeler yapıp buradaki insanların daha rahat çalışmalarını sağlayacak ortamlar yapmak lazım. Bu da herhalde ‘Milli Görüş’ iktidarını bekliyor” diye konuştu.