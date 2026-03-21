SP Lideri Arıkan, “ Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır”

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Saadet Partisi Kayseri teşkilatının bayramlaşma programına Genel Başkan Mahmut Arıkan, İl Başkanı Erdal Altun ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Siyonist ve emperyalistlerin bir sonraki hedefinin Kabe olacağını söyledi. Arıkan konuşmasında, “Kayseri’den, Müslüman ülke liderlerine seslenmek istiyorum. Hanginiz bugün Mescid-i Aksa’nın başına gelenlerin yarın Kabe’nin başına gelmeyeceğine garanti edebilirsiniz. Yok böyle bir şey. Siyonizm’in, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe’ye de ulaşacaktır. Müslümanların en kutsal mabedine, en kıymetlilerine de onlar ellerini uzatacaklar. Ne zamana kadar? Biz iktidara gelene kadar bu çalışmalarını yapacaklardır. Biz bugün burada aldığımız motivasyonla, Ramazan’ın manevi ikliminden aldığımız motivasyonla yapılacak ilk seçimde Saadet Partimizi iktidarın ortağı yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde ne diyordu Erbakan hocamız. Toprak ayağımızın altından kayıyor arkadaşlar. Türkiye adım adım parçalanmaya doğru gidiyor. Bu tehlikeyi gören 50 yıldır anlattık. Neler söylediler? Bu milli görüşçüler bir hayal aleminde kurgu yapmışlar, bizim de bu kurguya inanmamızı istiyorlar dediler. Ama 2025-2026’da bu Saadet Partililer haklıymış, yarım asırdır ne anlattılarsa hepsi bugün gerçekleşiyor dediler. Bizim onların teşekkürüne ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey bizim şu kürsüden söylediklerimize insanların dikkat kesilmelerini istiyoruz. Tehlikeyi biz biliyoruz, siyonizmi biz biliyoruz, emperyalizmin niyetinin ne olduğunu biz biliyoruz. Bugünkü düzende bugünkü iktidarla siyonizmin bir adım geriye atmayacağını da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ise konuşmasında, ilk seçimlerde partilerinin Kayseri’de iktidar partisi olacağını vurgulayarak, “2026 yılının üçüncü ayındayız. Önümüzde bir sonraki sene için seçim takvimi belirlenme ihtimali var. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatının en önemli görevlerinden bir tanesi de bu şehirde bu partiyi ana muhalefet partisi haline getiren bu teşkilat ilk seçimlerde de iktidar partisi yapmaya Genel Başkanımıza söz verdi ve bunun da arkasında duracağız. İnşallah Saadet Partisi ilk seçimlerde Kayseri’de iktidar partisi olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.