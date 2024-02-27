SP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: 'Germir-Tavlusun bölgesini turizme kazandıracağız'

Bu bölgeleri betonlaşmadan korumalıyız çünkü kentsel dönüşüm, Gesi’den tutun Sarımsaklı’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Germir-Tavlusun’da betonlaşmaya izin vermeyeceğiz, yalnızca mesire ve piknik alanı oluşturulacak şekilde yapılandırılmalı” dedi.

Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Germir-Tavlusun bölgesinin tarihi yapılarıyla birlikte korunmuş vaziyette olduğunu ve bu bölgenin doğasının, tarihinin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Coşkun, “Germir-Tavlusun’u turizme açacağız, burası şehrin merkezinde kalmış ve doğasıyla nefes alınabilir bir bölge, keza Ağırnas ve Koramaz Vadisi de doğasıyla harika yerler ancak merkeze 25-30 kilometre uzaklıkta olmaları sebebiyle vatandaşlarımız gitmekte zorlanabiliyor. Bu noktada Germir-Tavlusun, yakınlığı sayesinde daha hızlı ve rahatça turizme kazandırılabilir. Bu bölgeleri betonlaşmadan korumalıyız, aksi takdirde Melikgazi’de nefes alınabilir yer kalmayacak. Çünkü kentsel dönüşüm, Gesi’den tutun Sarımsaklı’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla gelecekte bu bölgeler de apartman yığınına dönüşecek. Bu sebeple Germir’de yalnızca mesire ve piknik alanı oluşturulacak şekilde yapılandırılmalı” şeklinde konuştu.