SP Talas İlçe Başkanı Karagöz: 'Bu Düzen, Vicdanını Kaybetmiştir!'

"VATANDAŞIN ASIL GÜNDEMİ EKONOMİ, AÇLIK VE GEÇİM DERDİ!"

Başkan Karagöz, Türkiye’de iktidarın yapay tartışmalar yaratarak halkın sıkıntılarını gölgelemeye çalıştığını ancak gerçeğin sokakta açıkça görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Biz her gün sahadayız, halkın içindeyiz. Mahallelerde, çarşıda, pazarda, kahvehanelerde insanlarla konuşuyoruz. Ne kadar suni gündem yaratırlarsa yaratsınlar, halkın gündemi belli: EKONOMİ! İnsanlarımız asgari ücret yetmiyor, emekliler açlık sınırının altında yaşıyor, gençler işsiz, çocuklar beslenme çantalarına koyacak bir şey bulamıyor."

Başkan Karagöz, son dönemde yaşanan trajik olaylara değinerek hükümetin halkın içinde bulunduğu durumu görmezden geldiğini vurguladı:

"Geçen haftalarda bir haber çıktı. Zonguldak’ta bir vatandaş intihar etmek için çatıya çıktı. Onu başka bir vatandaş, bebeğinin bir yıl boyunca mama ve bez ihtiyacını karşılayacağına söz vererek ikna etti. İşte ülkenin gerçek gündemi bu! Antalya'da yangında yaralanan bir çocuk ambulansa bindiğinde ‘Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyin’ diye ağlıyordu! Bundan daha büyük bir vicdan muhasebesi olabilir mi?"

"ERBAKAN HOCA’MIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ!"

Başkan Karagöz, Saadet Partisi’nin merhum lideri Necmettin Erbakan’ın halkın sıkıntılarına duyarlı siyaset anlayışını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Rahmetli Erbakan Hocamız, bizden heyecan isterdi. ‘Varoşlarda çöpten ekmek toplayan çocukları kurtarmanın heyecanını istiyorum’ derdi. Filistin’de kurşunların karşısında titreyen yavrularımızı kurtarmanın heyecanını istiyorum’ derdi. Biz bu heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Şu anki yöneticilerde ise bu vicdanı göremiyoruz."

Başkan Karagöz, Saadet Partisi’nin hiçbir devlet desteği almadan, halkın içinden gelen gücüyle siyaset yaptığını ve halka hizmet etmeyi şiar edindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, hiçbir devlet desteği, hiçbir finansal katkı olmadan, sadece halkımızın desteğiyle siyaset yapıyoruz. Çünkü bizim siyasetimiz, koltuk ve rant siyaseti değil, halkın derdine derman olma siyasetidir!**"

"HALKIN SESİ OLACAĞIZ, BU ZULÜM DÜZENİ DEĞİŞECEK!"

Başkan Karagöz, iktidarın vicdanını kaybettiğini ve halkın artık bu düzenden kurtulmak için sandığı beklediğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

"İnsanlarımız artık seslerini yükseltmeli! Bu sistem değişmeli! Açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe mahkûm edilen bir halk değiliz! Bu düzen, halkı unutan, halkı görmezden gelen bir düzen haline gelmiştir. Biz Saadet Partisi olarak adil düzeni kurana kadar mücadele edeceğiz, halkın sesi olmaya devam edeceğiz!"