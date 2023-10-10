SP ve İP'den CHP İl Başkanı Keskin ve yönetimine ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ile İl Yönetimi, kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'na seçilen Feyzullah Keskin ve İl Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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  • 10.10.2023 19:55
  • Güncelleme: 10.10.2023 19:55
SP ve İP'den CHP İl Başkanı Keskin ve yönetimine ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ile İl Yönetimi, kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı’na seçilen Feyzullah Keskin ve İl Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

SP İl Başkanı Coşkun, CHP İl Başkanı Keskin’i ziyareti sırasında Erdoğan hükümetinin gerekli ciddiyeti göstermediğini ve bazı söylemlerinin vatandaşları kızdırdığını dile getirirken, CHP İl Başkanı Keskin ise, “Önceliğimiz insanımızın çektiği ekenomik sıkıntı, eylül ayının sıkıntılı bir ay olduğu herkesçe malum, okulların açılması kırtasiye ve beslenme konusunun ailelere ek yük getirdiğini buna kısa sürede çözüm bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Filistin İsrail savaşına da değinen Keskin “ Birleşmiş Milletler her konuda ahkam keserken olayın bir tarafı Müslümanlar olunca yıllardır eziyeti yaşatan İsrail’i haklı göstermeye çalışması ayrı bir handikap. Tüm tarafları ve Dünya Ülkelerini sağduyu ve intihale davet ediyoruz” dedi.

Öte yandan İYİ Parti’nin CHP Kayseri İl yönetimini ziyareti sırasında İP Kayseri İl Başkanı Şener yönetime başarılar dileyerek, “Feyzullah Başkan ve yönetiminin üstlendiği görev için buradayız. Hayırlı olsun temennimizi ilettik. Önümüzde bir yerel seçim süreci var. AKP zihniyetinin 1994 yılından bu yana Kayseri’deki belediyeleri nasıl bir anlayışla yönettiğini biliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimde İYİ Parti olarak tek başımıza da seçime girsek, CHP ile yine ortak olarak da girsek belediyeleri biz kazanacağız. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırdık. Feyzullah Başkan ve yönetimine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP İl Başkanı Keskin’de, “30 Mart 2018 yerel seçimlerinde ve 14/28 Mayıs genel ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidara karşı birlikte mücadele ettik ve toplumsal muhalefetin güçlenmesini sağladık. 30 Mart yerel seçimlerinde birçok bölgede Belediye Meclislerinde yer aldık ve iktidarın birçok ranta dönük dayatmalarına ‘dur’ dedik. Şimdi önümüzde bir yerel seçim daha var. Bu seçim sürecinde Genel Başkan ve Genel Merkez Yöneticilerimizin birlikte hareket edip etmeyeceğimiz yönündeki kararları henüz netleşmese de biz İYİ Parti ailesiyle olan bağımızı hiçbir zaman koparmayacağız” şeklinde konuştu.

1ha

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