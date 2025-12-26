SPK, Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kayseri'nin meyve suyu üreticisi Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi.

SPK, Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kayseri’nin köklü meyve suyu üreticisi Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi. SPK’da yer alan bilgilere göre, halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Meysu Gıda’nın sermayesi 120 milyon lira nominal tutarda artırılarak 870 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan şirketin mevcut ortaklarından Gülsan Gıda'ya ait 55 milyon lira nominal değerde hisse de halka arzda satılacak. Şirketin 1 lira nominal değerli hissesi ise 7.5 liradan halka arz edilecek.

Şirketin hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.3 milyar lira, yani 31 milyon dolar; halka açıklık oranı ise yüzde 20,1 olacak.

Şirketin ayrıca halka arz işleminden gelecek olan gelirlerin yüzde 60'a kadar olan kısmını İncesu'daki fabrikada kapasite artırımı, yüzde 30'a kadar olan kısmını işletme sermayesinin artırılması, geri kalanını ise güneş enerjisi santrali ve verimlilik artırıcı yatırımlar için kullanacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de ilk 11 ayda 1384 şirket kuruldu, 364 şirket kapandı
Kayseri’de ilk 11 ayda 1384 şirket kuruldu, 364 şirket kapandı
TÜGVA İl Temsilcisi Bayırbaş, 'Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata'da veriyoruz'
TÜGVA İl Temsilcisi Bayırbaş, “Yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya Galata’da veriyoruz”
Silahlı yaralama olayında 1 şüpheli gözaltına alındı
Silahlı yaralama olayında 1 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin Fuar İmajı: AVM'de Kitap Fuarı, Düğün Salonunda Yapı Fuarı
Kayseri'nin Fuar İmajı: AVM'de Kitap Fuarı, Düğün Salonunda Yapı Fuarı
Kayseri'ye 23 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
Kayseri’ye 23 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
Dolandırıcılık Büro Amirliğinden 2025 raporu: 16,5 milyon liralık dolandırıcılık önlendi
Dolandırıcılık Büro Amirliğinden 2025 raporu: 16,5 milyon liralık dolandırıcılık önlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!