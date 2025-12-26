SPK, Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kayseri’nin köklü meyve suyu üreticisi Meysu Gıda'nın halka arzına izin verdi. SPK’da yer alan bilgilere göre, halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Meysu Gıda’nın sermayesi 120 milyon lira nominal tutarda artırılarak 870 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan şirketin mevcut ortaklarından Gülsan Gıda'ya ait 55 milyon lira nominal değerde hisse de halka arzda satılacak. Şirketin 1 lira nominal değerli hissesi ise 7.5 liradan halka arz edilecek.

Şirketin hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü yaklaşık 1.3 milyar lira, yani 31 milyon dolar; halka açıklık oranı ise yüzde 20,1 olacak.

Şirketin ayrıca halka arz işleminden gelecek olan gelirlerin yüzde 60'a kadar olan kısmını İncesu'daki fabrikada kapasite artırımı, yüzde 30'a kadar olan kısmını işletme sermayesinin artırılması, geri kalanını ise güneş enerjisi santrali ve verimlilik artırıcı yatırımlar için kullanacağı öğrenildi.