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Spor A.Ş'de Cup U11 Futbol Turnuvası başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Cup U11 Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımıyla başladı.

Spor A.Ş'de Cup U11 Futbol Turnuvası başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini sürdürüyor. 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen ve Altın Bayrak ile ödüllendirilen Kayseri, bu prestijli unvanına yakışır etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 

Kentteki modern spor tesisleri ve altyapı yatırımları ile vatandaşlara sağlıklı yaşam imkânları sunan Kayseri, aynı zamanda profesyonel sporcular yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bu kez genç yetenekleri bir araya getirdiği Sömestir Cup U11 Futbol Turnuvası ile sporseverlere eğlenceli bir etkinlik sunuyor. 

20-31 Ocak tarihleri arasında Ziya Gökalp Halı Saha’da düzenlenen turnuvada, 16 takım 4 grupta kıyasıya mücadele ediyor. 

Genç futbolcuların yeteneklerini sergileyeceği bu turnuva, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Haber Merkezi

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