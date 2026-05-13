Spor A.Ş.'den özel çocuklara anlamlı etkinlik

Spor A.Ş, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamında 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’de, sporu toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik boyunca öğrenciler çeşitli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de fiziksel aktivitenin önemine dair farkındalık kazandı. Program süresince öğrencilerin gösterdiği ilgi, enerji ve katılım etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Sporun sevgi, saygı ve eşitlik temelinde herkes için olduğunu bir kez daha ortaya koyan buluşma, hem öğrenciler hem de organizasyon ekibi için unutulmaz anlara sahne oldu.

Spor A.Ş. ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara öğrencilerin aktif katılımı sağlanırken, sporun yalnızca bir yarış veya performans alanı değil; aynı zamanda sosyal gelişim, özgüven ve dayanışma aracı olduğu vurgulandı.

Özel gereksinimli bireylerin sporla buluşmasının, onların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal hayata katılımlarına da önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Spor A.Ş.’nin, toplumun her kesimine ulaşan projeleriyle sporu yaygınlaştırmayı ve herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.