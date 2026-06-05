Spor A.Ş.'den Sultan Sazlığı'nda Uçurtma Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sosyal yaşamı toplumun tüm kesimlerine ulaştıran etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Yeşilhisar’da gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği ve Gençlik Buluşması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Sultan Sazlığı’nda düzenlenen organizasyon, gençleri, çocukları ve aileleri doğayla iç içe bir ortamda buluşturdu. Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar spor aktiviteleri, eğlenceli yarışmalar ve çeşitli oyunlarla hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Gökyüzünü rengârenk uçurtmaların süslediği şenlikte çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, gençler ve aileler de farklı sportif etkinliklere katılarak hareketli bir gün geçirdi. Sporun birleştirici gücünün hissedildiği organizasyonda dostluk, paylaşım ve dayanışma ön plana çıktı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen Uçurtma Şenliği ve Gençlik Buluşması, birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde tamamlanırken, organizasyon sonunda etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonu doğrultusunda, sporun yaygınlaştırılması ve aktif yaşam kültürünün güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikler, özellikle çocuklar ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunuyor.