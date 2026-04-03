Spor A.ş. Develi'de 550 öğrenciyi sporla buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi’nin sporun ve sporcunun dostu olan birimi Spor A.Ş., sporu tabana yayma hedefi doğrultusunda ilçelerde gerçekleştirdiği etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Develi Fatma Cesarettin Kocatürk Ortaokulu’nda düzenlenen programda 550 öğrenci, spor ve eğlence dolu bir gün yaşadı.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler için birbirinden renkli oyunlar, sahne dansları ve çeşitli yarışmalar organize edildi. Büyük ilgi gören programda çocuklar hem fiziksel aktivitelerle enerjilerini atma fırsatı buldu hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yetkilileri, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların yalnızca fiziksel gelişime değil, aynı zamanda özgüven ve takım ruhunun gelişimine de katkı sunduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin, günün anısını ölümsüzleştirdiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Öte yandan Kayseri, ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile “2024 Avrupa Spor Şehri” ünvanını taşırken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde hayata geçirilen vizyoner projeler ve güçlü organizasyon yapısı, şehrin spor alanındaki yükselişini somut şekilde ortaya koyuyor.

Kayseri, spora yaptığı yatırımlar ve yaygınlaştırdığı etkinliklerle geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmeye devam ediyor.