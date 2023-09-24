Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş: “Milli takımın neredeyse tamamı, yurt dışından gelen 150’nin üstünde koşucu var”

Maratonda konuşan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Yurt dışından gelen 150’nin üstünde koşucumuz varken milli takıma bağlı koşucularımızın neredeyse tamamı burada. Bu ekibin tamamı profesyonel olduğu için çok da bekletilmek istemiyorlar. Umarız ki parkur rekoru gelir, bazı sporcularımız ciddi derecelere sahipler” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri’de bir maratondan daha fazlasını hedefleyerek başlatılan Kayseri Yarı Maratonu, geleneksel hale getirildi. Uluslararası gerçekleşen yarı maratonun 3’üncüsü bugün start aldı. Birincisi Kültepe, ikincisi Erciyes teması ile düzenlenen yarı maratonun üçüncüsünü Mimar Sinan teması olarak belirlendi. 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak gerçekleştirilen maratonda koşucular, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak belirlenen noktalardan dönüş yapıp bitiş noktasına gelecek.

‘YURT DIŞINDAN 150 KOŞUCU, MİLLİ TAKIMIN NEREDEYSE TAMAMI BURADA’

Maratonda fazlasıyla yoğunluk olduğunu ve bu etaptaki koşucuların tamamının profesyonel olduğunu söyleyen Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Meydan, 21K ve 10K’da en dolu haline ulaştı. Bu ekibin tamamı profesyonel olduğu için çok da bekletilmek istemiyorlar. Umarız ki parkur rekoru gelir, bazı sporcularımız ciddi derecelere sahipler, bazıları da bu parkurda yeni koşacaklar. Yurt dışından gelen 150’nin üstünde koşucumuz varken milli takıma bağlı koşucularımızın neredeyse tamamı burada” dedi.