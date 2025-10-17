Spor A.Ş. Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporun ve sporcunun dostu hizmet vizyonu doğrultusunda Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri’de spor hizmetleri hız kesmeden sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında marka kuruluşu Spor A.Ş. tarafından yılın her dönemi düzenlenen Spor Okulları’nın 2. Güz Dönemi için kayıtlar başladı. 4 Kasım 2025’te başlayıp 7 Aralık 2025’te sona erecek 2.Güz Dönemi kursları, spor A.Ş.’nin uzman eğitmenlerince 15 spor tesisinde yürütülecek. Eğitimlerde; futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar toplam 15 farklı branşta kurslar planlandı.

Güz Dönemi Spor Okulları’nda kurslar yaş gruplarına göre planlanırken, kurslarda cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-14 yaş, basketbol, kick boks, voleybol, badminton, atletizm, okçuluk, geleneksel okçuluk, hentbol ve tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, wushu tao kursları 4-12 yaş grubuna yönelik sunulacak. Yetişkin kurslarına ise 16–65 yaş arası bireyler katılabilecek.

Spor okullarında çocuk kursları için aylık ücret 1.000 TL, yetişkin kursları için 1.500 TL, tenis yetişkin kursu için ise 1.750 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için www.sporaskayseri.com.tr adresi ziyaret edilebilecek.

Spor A.Ş. Spor Okulları Güz, Kış ve Bahar Takvimi

Öte yandan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin Spor Okulları’nda 1. Kış Dönemi 9 Aralık-11 Ocak, 2. Kış Dönemi 13 Ocak-15 Şubat, 3. Kış Dönemi 17 Şubat-29 Mart, 1. Bahar Dönemi 31 Nisan-3 Mayıs ve 2. Bahar Dönemi ise 5 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde yapılacak şekilde planlandı.