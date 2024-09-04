Spor A.Ş. güz dönemi spor okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 14 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı 1. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtlarını başlattı.

Tam donanımlı tesislerinde yaz kış demeden 12 ay kesintisiz spor hizmeti veren Spor A.Ş., 1. Güz Dönemi Spor Okulu için kayıtları almaya başladı. 14 spor tesisinde, 24 Eylül 2024’te başlayacak 1. Güz Dönemi Spor Okulu, 27 Ekim 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken katılımcılara 13 farklı branşta kurs verilecek.

Sporseverlerden yoğun ilgi gören spor okullarının 1. Güz Dönemi’nde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 5-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş ve badminton 7-15 yaş, atletizm 7 - 15 yaş”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 500 TL, yetişkin kursu aylık 850 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık bin TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler, detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.