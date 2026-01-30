Spor A.Ş. Kış Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek, 3. Kış Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı. 17 tesiste 15 branşta düzenlenecek kurslar, 17 Şubat 2026'da başlayıp 29 Mart 2026'da tamamlanacak şekilde planlandı.

Spor A.Ş. Kış Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Kente kazandırdığı spor yatırımları ve vizyonu ile Altın Bayrak ödüllü ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını elde eden ve şimdi de Dünya Spor Başkenti adayı olan Kayseri’de, yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporu bir yaşam şekli haline getirmesini hedefleyen spor hizmetlerinden biri olan Spor Okulunun 3. Kış Dönemi için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından düzenlenen futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı, 17 Şubat 2026’da başlayıp 29 Mart 2026’da tamamlanacak 3. Kış Dönemi Spor Okulu’na kayıtlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

17 spor tesisinde, yetişkin kursları 16–65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve wushu tao 4-12 yaş olmak üzere gerçekleştirilecek olan kurslarda spor okulu kurs ücreti öğrenci aylık 1500 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar kansere neden olabilir'
“Safra kesesinde 3 santimetrenin üzerindeki taşlar kansere neden olabilir”
Bakan Şimşek, 'İhracat 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi'
Bakan Şimşek, “İhracat 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi”
Kayseri'de hafta sonu: Yağmurlu
Kayseri’de hafta sonu: Yağmurlu
Kayseri'de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi
Kayseri’de üretilen yoğurtta uygunsuzluk tespit edildi
Restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti yasaklandı
Restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti yasaklandı
Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı
Kayseri Tarım Organize'de Müjdeli Haber: 7.Kuyudan da Sıcak Su Fışkırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!