Spor A.Ş. Kış Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Kente kazandırdığı spor yatırımları ve vizyonu ile Altın Bayrak ödüllü ACES 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanını elde eden ve şimdi de Dünya Spor Başkenti adayı olan Kayseri’de, yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporu bir yaşam şekli haline getirmesini hedefleyen spor hizmetlerinden biri olan Spor Okulunun 3. Kış Dönemi için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından düzenlenen futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı, 17 Şubat 2026’da başlayıp 29 Mart 2026’da tamamlanacak 3. Kış Dönemi Spor Okulu’na kayıtlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden alınıyor.

17 spor tesisinde, yetişkin kursları 16–65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-15 yaş, futbol 6-14 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş, atletizm 7-15 yaş ve wushu tao 4-12 yaş olmak üzere gerçekleştirilecek olan kurslarda spor okulu kurs ücreti öğrenci aylık 1500 TL olarak belirlendi.